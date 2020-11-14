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Fatsa’da yerli hamsi 10 TL

ORDU HABERLERİ  | 14.11.2020 11:37 | Son Güncelleme

Ordu’nun Fatsa ilçesinde yerli hamsinin kilosu tezgahlarda 10 TL’den satılıyor.Havaların soğuması ile birlikte Karadeniz’de kendini gösteren hamsinin bol avlanması fiyatını hemen düşürdü.

Fatsa’da yerli hamsi 10 TL

Ordu’nun Fatsa ilçesinde yerli hamsinin kilosu tezgahlarda 10 TL’den satılıyor.
Havaların soğuması ile birlikte Karadeniz’de kendini gösteren hamsinin bol avlanması fiyatını hemen düşürdü. Geçen haftalarda 15 TL’den satılan hamsi şimdi ise 10 TL’ye kadar düştü.
Fiyatlardaki düşüşten dolayı hamsi satışlarında patlama olduğunu kaydeden Fatsalı balıkçı Selahattin İlişe, “Hamsi bu hafta itibarıyla denizlerde daha fazla avlanmaya başlandı. Bu durum da tezgahlara yansıdı ve kilosu 10 TL’ye kadar düştü. Bol çıkan hamsi böyle devam ederse fiyatlar daha da düşecektir. Hamsi sezonu geldi ve artık sofraları hamsi süsleyecek. Satışlarımızdan son derece memnunuz” diye konuştu.
Tezgahlarda balık fiyatları ise şöyle: İri mezgit 40 TL, somon 35, levrek 50 TL, barbun 35, çinekop 60 TL ve çupra 45 TL

Fatsa’da yerli hamsi 10 TL

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