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Fatsalı gençlere spor malzemesi desteği

ORDU HABERLERİ  | 02.12.2020 12:28 | Son Güncelleme

Gençlik ve Spor Bakanlığı tarafından Ordu’nun Fatsa ilçesine gönderilen spor malzemeleri, sporculara dağıtıldı.Ordu Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü Fatsa İlçe Müdürlüğü’nde ücretsiz olarak devam eden tekvando, güreş, judo, basketbol, okçuluk ve atletizm kurslarına katılan sporculara Gençlik ve Spor Bakanlığı tarafından gönderilen spor malzemeleri sporculara teslim edildi.İlçede 2 bin sporcunun kullanması için eşofman, güreş mayosu, güreş ayakkabısı, basketbol topu, slalom takımı, antrenman merdiveni, atlama ipi, safeguard, darbe yastığı, açık pu kask, camlı pu kask, çekme lastiği, raket ellik, başlangıç yayı, ok ve top taşıma filesinden oluşan spor malzemeleri İlçe Müdürlüğü spor salonlarında antrenör ve sporculara teslim edildi.Gençlerin daha güzel spor malzemeleri ile spor yapmalarını hedeflediklerini belirten Ordu Gençlik ve Spor il Müdürü Mustafa Genç, "Gençlerimizin daha sağlıklı yetişmelerine yardımcı olmak, içlerindeki yeteneği ortaya çıkarmak için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz.

Fatsalı gençlere spor malzemesi desteği

Gençlik ve Spor Bakanlığı tarafından Ordu’nun Fatsa ilçesine gönderilen spor malzemeleri, sporculara dağıtıldı.
Ordu Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü Fatsa İlçe Müdürlüğü’nde ücretsiz olarak devam eden tekvando, güreş, judo, basketbol, okçuluk ve atletizm kurslarına katılan sporculara Gençlik ve Spor Bakanlığı tarafından gönderilen spor malzemeleri sporculara teslim edildi.
İlçede 2 bin sporcunun kullanması için eşofman, güreş mayosu, güreş ayakkabısı, basketbol topu, slalom takımı, antrenman merdiveni, atlama ipi, safeguard, darbe yastığı, açık pu kask, camlı pu kask, çekme lastiği, raket ellik, başlangıç yayı, ok ve top taşıma filesinden oluşan spor malzemeleri İlçe Müdürlüğü spor salonlarında antrenör ve sporculara teslim edildi.
Gençlerin daha güzel spor malzemeleri ile spor yapmalarını hedeflediklerini belirten Ordu Gençlik ve Spor il Müdürü Mustafa Genç, "Gençlerimizin daha sağlıklı yetişmelerine yardımcı olmak, içlerindeki yeteneği ortaya çıkarmak için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. Bu kapsamda sporcularımızın antrenmanlarda kullanacakları spor malzemelerini teslim ettik. . Destekleri için başta Gençlik ve Spor Bakanımız Dr. Mehmet Muharrem Kasapoğlu’na, Valimiz Tuncay Sonel’e yavrularımız adına teşekkür ederim” dedi.

Fatsalı gençlere spor malzemesi desteği

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