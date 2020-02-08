Fatsa’nın kardan adamları

Ordu’nun Fatsa ilçesinde devam eden yoğun kar yağışı nedeniyle vatandaşlar kış mevsiminin sembolü kardan adam yaparak karın tadını çıkarıyor.

İlçenin hemen her köşe başında esnaf ve çocuklar tarafından yapılan kardan adamlar dikkat çekerken, ortaya ilginç görüntüler çıktı.

Kalın elbiseleri giyip dışarı çıkan vatandaşlar, “Kardan adam yapmak hepimizin çocukluğunda yer alan keyifli bir iştir. Karlı günlerde kardan adam yapmak çocukların görevi gibi görünse de her yetişkinin özlemidir. Çocukluğumuza geri dönerek bu görevi en güzel şekilde tamamlayarak bu hevesimizi almış oluyoruz. Kardan adam yapmak çok güzel” dediler.

Ayrıca mahallelerde çocuklar kar topu oynamayı da ihmal etmezken, bol bol da hatıra fotoğrafı çektirdiler.

