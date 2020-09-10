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Fatsa’nın mahallerine asfalt konforu

ORDU HABERLERİ  | 10.09.2020 13:22 | Son Güncelleme

Ordu Büyükşehir Belediyesi, kırsal yol ağındaki güzergahları asfaltla buluşturmaya devam ediyor.Büyükşehir Belediye Başkanı Dr.

Ordu Büyükşehir Belediyesi, kırsal yol ağındaki güzergahları asfaltla buluşturmaya devam ediyor.
Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Mehmet Hilmi Güler, “Bolaman, Güvercinlik, Kavraz grup yolundaki asfalt çalışmalarını tamamladık” dedi.
Türkiye’nin en zorlu coğrafyalarından birine sahip olan Ordu’da, ulaşıma yapılan yatırımlar sürüyor. İlçe merkezlerinde, altyapı, yol ve kaldırım çalışmalarını sürdüren Büyükşehir ekipleri, kırsal yol ağlarındaki mahalle ve grup yollarını da konforlu bir yapıya dönüştürüyor. Ordu Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Mehmet Hilmi Güler, Fatsa ilçesinde 5 mahalleye hizmet verecek olan grup yolunun ikinci kat emisyon asfalta kavuştuğunu söyledi.

8 bin 600 metre yolda çalışma yapıldı
İlçenin önemli bir güzergahını daha standardı yüksek bir yapıya kavuşturduklarını belirten Başkan Güler, "Bolaman, Güvercinlik, Kavraz grup yolu bölge için önemli bir güzergah. Ayrıca buradan Yenipazar ve Kayaca Mahallelerine de bağlantı sağlanıyor. Toplam 5 mahallemiz de nüfus yoğunluğu fazla olan yerleşim yerleri. Havalar soğumaya başlamadan bu önemli güzergahı ikinci kat emisyon asfaltla buluşturalım istedik. Ekiplerimiz 8 bin 600 metre uzunluğundaki yolda çalışmalarını tamamladı. İlçemize hayırlı olsun” diye konuştu.
Başkan Mehmet Hilmi Güler, ilçenin birçok noktasında asfalt çalışması yaptıklarını belirterek, belirlenen program çerçevesinde, yatırımların artarak devam edeceğini sözlerine ekledi.

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