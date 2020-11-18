Fatsa’ya 35 dönümlük yeni kabristanlık

Fatsa’nın önemli bir ihtiyacı olan şehir kabristanlığı sorunu çözüme kavuşturuluyor.

Asri mezarlığında mevcut mezarlık alanlarının dolmasıyla Fatsa’da yeni defin ihtiyacını karşılamak için Orman Bakanlığı tarafından tahsisi yapılan 35 dönüm alanda camii, idari bina, otopark ve çevre düzenlemesi yapılacak.

Yeni mezarlık alanının 9 ay içerisinde hizmete sunulacağını söyleyen Fatsa Belediye Başkanı İbrahim Etem Kibar, Ordu Büyükşehir Belediyesi Park ve Yeşil Alanlar Daire Başkanı İzzet Gündoğar ile Evkaf Mahallesi Yedikapı mevkiindeki yeni mezarlık alanında yapılan çalışmaları yerinde inceledi.

"İlçemizin en önemli ihtiyaçlarından bir tanesiydi"

Fatsa ilçesinin en önemli sorunlarından birisi olan kabristanlık sorununu çözüme kavuşturmanın mutluluğunu yaşadıklarını ifade eden Fatsa Belediye Başkanı İbrahim Etem Kibar, “İlçemizin en önemli sorunlarından birini daha Büyükşehir Belediye Başkanımız Dr. Mehmet Hilm Güler’in talimatlarıyla, Park ve Yeşil Alanlar Daire Başkanı İzzet Gündoğar beyefendi ile birlikte çözüme kavuşturuyoruz. Asri mezarlığımızın dolması nedeniyle defin noktasında sorun yaşanmaktaydı. Yaklaşık 35 dönüm üzerine kurulacak olan yeni kabristanlığımız, inşallah 9 aylık kısa bir süre içerisinde ilçemizin hizmetine girecek. Büyükşehir Belediye Başkanımıza, projeyi yakinen takip eden Park ve Yeşil Alanlar Daire Başkanımıza. Tekrar teşekkür ediyorum” dedi.