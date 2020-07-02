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Fatura borcu olan dikkat!

TEKİRDAĞ HABERLERİ  | 02.07.2020 14:56 | Son Güncelleme

Elektrikte ve gazda, 1 Temmuz’da salgın öncesi döneme geçildi.

Fatura borcu olan dikkat!

Elektrikte ve gazda, 1 Temmuz’da salgın öncesi döneme geçildi. Bu tarihten itibaren fatura okuma ve tahsilata ilişkin mevzuat eksiksiz uygulanacak.
Türkiye’de, korona virüsü salgınıyla birlikte uygulanan kısıtlar 1 Haziran’da büyük ölçüde kaldırıldı. Salgın döneminde ödenmeyen elektrik ve doğal gaz faturalarıyla ilgili “esnek” bir politika izlendi. Konut aboneleri ile küçük işletmelerin elektrik ve doğal gazı kesilmedi. Ancak enerjide, “normalleşme” 1 Temmuz itibariyle başladı. Bu tarihten itibaren fatura okuma ve tahsilata ilişkin mevzuat eksiksiz uygulanacak. Buna göre, öngörülen sürede borcunu ödemeyen abonenin elektriği ve gazı kesilecek.
Sektör temsilcileri, vatandaşların mağdur olmaması, enerjinin kesilmemesi, gecikme zammı ve kesme açma ücreti gibi durumlarla karşı karşıya kalınmaması için, borçlu abonelerin en kısa sürede ilgili kurumlara başvurarak ödeme yapmaları gerektiğinin altını çiziyorlar.

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Tekirdağ Namaz Vakitleri 2 Temmuz Perşembe

İmsak
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Sabah
05:35
Öğle
13:19
İkindi
17:19
Akşam
20:53
Yatsı
22:43

Tekirdağ Nöbetçi Eczaneler 2 Temmuz Perşembe

Özkan Eczanesi
Cerkezkoy
Fatih Eczanesi
Corlu
Doğan Eczanesi
Hayrabolu
Kardelen Eczanesi
Cerkezkoy
Şifa Eczanesi
Marmaraereglisi
Neşe Eczanesi
Suleymanpasa
Cango Eczanesi
Suleymanpasa
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