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Fayans döşerken elindeki bıçakla yaralandı

AYDIN HABERLERİ  | 10.04.2020 15:47 | Son Güncelleme

Aydın’ın Efeler ilçesindeki bir evde fayans döşeme işi yapan bir kişi, elindeki bıçağın karnına saplanması sonucu ağır yaralandı.Olay Tepecik Mahallesi Melisa sokaktaki bir evde meydana geldi.

Fayans döşerken elindeki bıçakla yaralandı

Aydın’ın Efeler ilçesindeki bir evde fayans döşeme işi yapan bir kişi, elindeki bıçağın karnına saplanması sonucu ağır yaralandı.
Olay Tepecik Mahallesi Melisa sokaktaki bir evde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Umut Ü. (17) fayans döşediği sırada dengesini kaybederek yere düşerken elindeki bıçak karnına saplandı. Olayın ihbar edilmesi üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edildi. olay yerine gelen sağlık ekipleri Umut Ü.’yü ambulansla Aydın Adnan Menderes Üniversitesi Hastanesine kaldırdı. Umut Ü.’nün hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.
Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.

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