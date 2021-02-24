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Faydalı modelde Erzurum farkı

24.02.2021 17:33 | Son Güncelleme:
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Faydalı modelde Erzurum farkı

Türk Patent ve Marka Kurumu tarafından (TÜRKPATENT), Patent ve Faydalı Model başvuru sayıları açıklandı.Türk Patent ve Marka Kurumu (TÜRKPATENT) Faydalı Model başvurusu iller arası dağılım sonuçlarına göre 2 patent ve 6 faydalı modelle Erzurum İl Milli Eğitim Müdürlüğü farkını gösterdi.

Türk Patent ve Marka Kurumu tarafından (TÜRKPATENT), Patent ve Faydalı Model başvuru sayıları açıklandı.
Türk Patent ve Marka Kurumu (TÜRKPATENT) Faydalı Model başvurusu iller arası dağılım sonuçlarına göre 2 patent ve 6 faydalı modelle Erzurum İl Milli Eğitim Müdürlüğü farkını gösterdi. 2020 yılında Erzurum genelinde yapılan toplam 51 patent başvurusundan 2’si toplam 11 faydalı modelden ise 6’sı Erzurum okullarından oldu.
Erzurum İl Milli Eğitim Müdürü Salih Kaygusuz, Bakanlıkça 2019-2020 eğitim öğretim yılında, mesleki eğitimde ana temanın, "fikrî mülkiyet" olarak belirlendiğini ve 100 tescil hedefi konulduğunu ifade ederek, Türkiye genelinde 12 patent, 8 faydalı model, 109 tasarım ve 59 marka için tescil alındığını belirtti.
İl Milli Eğitim Müdürü Salih Kaygusuz, Türkiye genelinde ve Erzurum’da bu sonuçların alınmasında Bakanlığın Meslek Liselerine verdiği önem ve altyapı için yapılan yatırımların etkili olduğunu söyledi. Kaygusuz, Erzurum’da başarıda Meslek Liselerin motivasyonuyla ve altyapısıyla birlikte ARGE Merkezin de önemli katkıları olduğunu sözlerine ekledi.
Erzurum’da patent başvurusunda bulunan okullar şöyle:
“Oltu Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi, Şenkaya Çok Programlı Anadolu Lisesi, Faydalı Model başvurusunda bulunan okullar ise:
Cumhuriyet Mesleki Teknik Anadolu Lisesi, Köprüköy Yağan Çok Programlı Anadolu Lisesi, Oltu Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi”

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