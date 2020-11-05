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Faydasını bir "Bileydin"

SİNOP HABERLERİ  | 05.11.2020 13:37 | Son Güncelleme

Sinop’un gözde meyvesi “bileydin” mevsimi başladı.Sinop’un gözde meyvesi “bileydin” birçok faydası ile dikkat çekiyor.

Sinop’un gözde meyvesi “bileydin” mevsimi başladı.
Sinop’un gözde meyvesi “bileydin” birçok faydası ile dikkat çekiyor. Doğada kendiliğinden yetişen ve renkleriyle ağaçları süsleyen, genellikle dağ çileği olarak bilinen “bileydin” meyvesi, kışın habercisi olarak da anılıyor.
Yoğunluk olarak Akliman mevkisi ve Ayancık yolunda bol bulunan “bileydin” meyvesi toplanmayı bekliyor. Bileydin diğer isimleriyle “dağ çileği”, “kocayemiş” meyvesi Sinop’ta ceviz iriliğinde oluşuyor. Önce yeşil, sarı ve olgunlaştığında kırmızı rengi alan meyvenin ağaçlarda kızardığında havaların soğuyacağına inanılıyor.
İçeriğinde C vitamini bulunan meyve tansiyonu düşürmede ve kanı temizlemede etkin bir rol oynuyor. Yapraklarından hazırlanan çözelti içinde idrar söktürücü özelliği barındırıyor. Ayrıca safra ve böbrek taşlarına karşı faydalı bir meyve olma özelliği taşıyor.
Edinilen bilgiye göre meyve fazla yendiğinde sarhoş edici özelliği de bulunuyor.

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Turkeli
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