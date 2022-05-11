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Fazıl Say'ın babası Ahmet Say, yarın Ankara'da toprağa verilecek

11.05.2022 16:08 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Fazıl Say'ın babası Ahmet Say, yarın Ankara'da toprağa verilecek

İSTANBUL (AA) - Besteci ve piyanist Fazıl Say'ın babası, müzikolog, yayıncı, öykü ve roman yazarı Ahmet Say, yarın toprağa verilecek

Sosyal medya hesaplarında paylaşımda bulunan sanatçı, 86 yaşında hayata veda eden babasının cenaze törenine ilişkin vefat ilanını paylaştı.

"Değerli müzikolog ve yazar Ahmet Say'ı kaybetmenin derin üzüntüsü içindeyiz" ifadelerine yer verilen paylaşımda, Ahmet Say için yarın Çankaya Doğan Taşdelen Çağdaş Sanatlar Merkezi'nde tören düzenleneceği belirtilerek, Ankara Kocatepe Camii'nde kılınacak cenaze namazının ardından Karşıya Mezarlığı'nda toprağa verileceği kaydedildi.

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