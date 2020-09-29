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Fazla yolcu taşıyan toplu taşıma aracı şoförlerine ceza yağdı

BİLECİK HABERLERİ  | 29.09.2020 16:04 | Son Güncelleme

Bilecik’in Bozüyük ilçesinde tüm uyarılara rağmen korona virüs (Covid-19) tedbirleri kapsamında kurallara uymayan ve fazla yolcu taşıyan halk dolmuşlarına trafik ekipleri tarafından cezai işlem uygulandı.İlçe Trafik ve Denetleme Amirliği ekipleri tarafından Korona virüs tedbirleri kapsamında şehir içi toplu taşıma araçlarının ayakta yolcu denetimi bütün hızıyla devam ediyor.

Bilecik’in Bozüyük ilçesinde tüm uyarılara rağmen korona virüs (Covid-19) tedbirleri kapsamında kurallara uymayan ve fazla yolcu taşıyan halk dolmuşlarına trafik ekipleri tarafından cezai işlem uygulandı.
İlçe Trafik ve Denetleme Amirliği ekipleri tarafından Korona virüs tedbirleri kapsamında şehir içi toplu taşıma araçlarının ayakta yolcu denetimi bütün hızıyla devam ediyor. Bu kapsamda yapılan denetimlerde kural ihlali yapan iki halk dolmuşuna toplam 208 TL para cezası uygulandı. Denetimlerin önümüzdeki günlerde de devam edeceği bildirildi.

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