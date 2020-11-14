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FDH’de yoğun bakım ünitesi sayısı 53’e çıkarıldı

ORDU HABERLERİ  | 14.11.2020 11:35 | Son Güncelleme

Fatsa Devlet Hastanesi(FDH) Başhekimi Dr.

FDH’de yoğun bakım ünitesi sayısı 53’e çıkarıldı

Fatsa Devlet Hastanesi(FDH) Başhekimi Dr. Alper Delier, yoğun bakım ünitelerini 53’e çıkardıkların açıkladı.
Hastanede yaptıkları çalışmalar ve pandemi süreci ile ilgili değerlendirmelerde bulunan Başhekim Alper Delier, 53 yoğun bakım ünitesinin 8 tanesinin çocuk yoğun bakım ünitesi olduğunu ifade ederek, “Fatsa Devlet Hastanemizde mevcut asansörlerin yanına ek asansörler yaptırdık. Bunun yanında pandemi hastaları için ayrı bir geçiş koridoru ve bekleme alanı yaptırdık. Acil servis ambulans girişinde olumsuz hava koşulları için örtülü alan yapıldı ve hastane binasının dış cephesinin komple temizliği gerçekleşiyor” diye konuştu.
Tüm dünyayı etkisi altına alan yeni tip korona virüs (Kovid-19) ile mücadele eden kahraman sağlık çalışanlarının gece- gündüz demeden hastaları sağlıklarına kavuşturmak için sergiledikleri özverili çalışmalara da değinen Başhekim Dr. Alper Delier, “Kovid-19 hastalarını iyileştirmek için sağlık çalışanlarımız canları pahasına fedakarca mücadele ediyor. Bu süreçte doktorundan hemşiresine, temizlikçisinden güvenlikçisine inanılmaz bir mücadele veriyoruz. Biz sağlık çalışanları bu gayreti gösterirken insanlarında maske, mesafe ve hijyen konusunda çok dikkat etmelerini rica ediyoruz” dedi.

FDH’de yoğun bakım ünitesi sayısı 53’e çıkarıldı

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