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Feci kazada oğlunu kaybeden il başkanı ilk kez konuştu

18.09.2023 15:40 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Bartın’da Ak Parti İl Başkanlığı görevini yürüten ve yaklaşık bir ay önce meydana gelen feci motosiklet kazasında oğlunu kaybeden Yaşar Arslan, ilk kez konuştu.

Feci kazada oğlunu kaybeden il başkanı ilk kez konuştu

Konuşmasında Cumhurbaşkanı Erdoğan ve CHP Lideri Kemal Kılıçdaroğlu’na teşekkür eden Arslan, "Çok acı bir olay yaşadım" dedi.
Ak Parti İl başkanı Yaşar Arslan, Ak Parti Bartın Milletvekili Yusuf Ziya Aldatmaz, parti ve teşkilat yöneticileri ile birlikte basın mensupları ile kahvaltıda buluştu. Gerçekleşen organizasyonun yaklaşık 1 ay önce planladıklarını belirten Başkan Arslan, 20 Ağustos Pazar günü 35 yaşındaki oğlu Muhammet Ali Arslan’ın geçirdiği feci motosiklet kazasında hayatını kaybetmesi nedeniyle buluşmanın ertelendiğini ifade etti.

Yaklaşık 1 ay gecikmeli olarak buluşmayı yapabildiklerini belirten İl Başkanı Arslan, "Aslında biz bu programı tam 4 hafta önce tertip etmiştik. Hepiniz bildiğiniz gibi çok acı bir olay yaşadım. 20 Ağustos günü, elim bir trafik kazasında oğlum ağır yaralanmıştı. Aynı gece de rahmetli olmuştu. O gün için düzenlediğimiz bu programı gerçekleştirememiştik" dedi.

Yaşadığı acıyı anlatan Başkan Arslan, "Ben hep söylerim bir atasözü vardır. Hastalık bozar, ölüm yıkar. Gerçekten de ben böyle bir olay yaşadım" ifadelerini kullandı.

Yaşanan süreçte Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, CHP Lideri kemal Kılıçdaroğlu’nun de kendisini arayarak, başsağlığı ve sabır dileğinde bulunduğunu ifade eden Arslan, "Desteğini duasını esirgemeyen başta sayın Cumhurbaşkanımız Sayın Recep tayyip Erdoğan olmak üzere, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’na, Sayın Adalet Bakanımız Yılmaz Tunç beye, çok kıymetli milletvekili Yusuf Aldatmaz beye, tüm teşkilat mensubu arkadaşlarıma, tüm hemşehrilerime, Türkiye’nin her yerinden acımızı paylaşan, başsağlığı dileklerinde bulunan dua ve niyazlarını eksik etmeyen tüm kardeşlerime sonsuz şükranlarımı arz ediyorum. CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu telefonla aradı, adını zikretmeden geçmek istemiyorum. Milletvekilimiz Yusuf Ziya Aldatmaz bey ile ilk haberini aldığımız anda zaten beraberdik" ifadelerine yer verdi.

Bir haftalık sürecin ardından yeniden normale dönebildiğini de anlatan Başkan Arslan, "Evet hayat devam ediyor. Bir haftalık zor süreçti. Sonrasında normal hayata döndük. Ticari ve siyaset hayatına geri döndük. Tüm ölmüşlerimize rahmet diliyorum, evladıma da rahmet diliyorum. Şehitlerimize de rahmet diliyorum" diye konuştu.
İl Başkanı Arslan, Milletvekili Aldatmaz ile birlikte toplantının ilerleyen bölümlerinde gündem ile değerlendirmeler yaparak, yürütülen çalışmalar hakkında bilgiler verdi. Arslan ve Aldatmaz, programda gazetecilerin de sorularına cevap verdi.

FECİ KAZA

İl Başkanı Yaşar Arslan’ın 35 yaşındaki oğlu Muhammet Ali Arslan, 20 Ağustos Pazar günü yeni aldığı motosiklet ile İstanbul’dan dönerken Zonguldak’ın Devrek ilçesine bağlı Çaydeğirmeni beldesinde 34 FG 8938 plakalı otomobille çarpışmış, feci kazada azada ağır yaralanan Muhammet Ali Arslan, gece yarısında hayatını kaybetmişti.

Feci kazada oğlunu kaybeden il başkanı ilk kez konuştu

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