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Feci kazada ölen ve yaralananların kimlikleri tespit edildi

AFYONKARAHİSAR HABERLERİ  | 12.10.2020 15:45 | Son Güncelleme

Afyonkarahisar’ın Şuhut ilçesinde iki otomobilin kafa kafaya çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında sürücüler ile ölü ve yaralıların kimlikleri belirlendi.

Feci kazada ölen ve yaralananların kimlikleri tespit edildi

Afyonkarahisar’ın Şuhut ilçesinde iki otomobilin kafa kafaya çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında sürücüler ile ölü ve yaralıların kimlikleri belirlendi. Kazada hayatını kaybeden kişinin 90 yaşında olduğu ortaya çıktı.
Kaza, Şuhut ilçesi Efe köyü yolunun 8. kilometresinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Şuhut’tan Efe köyü istikametine giden Gazi Gültekin(55) idaresindeki 03 SB 522 plakalı Renault marka otomobil ile karşı yönden gelen Halil Usta (33) yönetimindeki 03 BB 026 plakalı Fiat marka otomobil kafa kafaya çarpıştı. Kaza sonrası çevredekilerin haber vermesi ile olay yerine çok sayıda jandarma ve sağlık ekibi sevk edildi. Bölgeye gelen ekipler Ali Çetinkaya’nın (90) araç içerisinde hayatını kaybettiğini belirledi. Kazada ağır yaralanan Gazi Gültekin için bölgeye 112’ye ait ambulans helikopter istenirken, yaralı helikopterle Afyonkarahisar Devlet Hastanesine kaldırıldı. Diğer yaralılar Halil ve Ayşe Usta ile Hasan Akgül’de ambulanslarla hastanelere kaldırıldı.
Kaza ile ilgili jandarma tarafından başlatılan inceleme çalışmaları devam ediyor.

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