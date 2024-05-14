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Feci kazada yaralanmıştı, eşinden 17 gün sonra hayatını kaybetti

İHA İHA
14.05.2024 15:14
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Kastamonu’da kamyona çarpan otomobilde hayatını kaybeden sürücünün eşi, 17 gün sonra yaşam savaşına yenik düşerek hayatını kaybetti.

Kaza, 26 Nisan tarihinde Kuzeykent Mahallesi Alparslan Türkeş Bulvarı’nda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Özkan Palabıyık (29) yönetimindeki 37 LH 469 Fiat marka otomobil, aynı istikamette seyir halinde olan R.E. idaresindeki 06 JUR 04 plakalı kamyona arkadan çarptı. Kamyonun altına giren otomobilin sürücüsü Özkan Palabıyık ile araçta yolcu olarak bulunan eşi Özge Palabıyık (29) ve 2 yaşındaki çocuğu A.P. yaralandı. Tedavi altına alınan Özkan Palabıyık kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

Kazada yaralanan Özge Palabıyık ise kazadan 17 gün sonra tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti. Çiftin 2 yaşındaki çocukları A.P.’nin ise Ankara’daki bir hastanede tedavisinin devam ettiği öğrenildi. Özge Palabıyık’ın cenazesinin ikinci namazına müteaikiben Kastamonu’nun Devrekani ilçesi Çorbacı köyünde toprağa verileceği öğrenildi.

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