YURTHABER
  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Osmaniye
  4. Fedakar anne baba engelli çocuklarına bebek gibi bakıyor

Fedakar anne baba engelli çocuklarına bebek gibi bakıyor

OSMANİYE HABERLERİ  | 01.03.2020 11:02 | Son Güncelleme

Osmaniye'de yaşayan Fuat ve Emine Demir çifti doğuştan zihinsel ve bedensel engelli 3 çocuklarını ilerlemiş yaşlarına rağmen kendi elleriyle besliyor, yıkıyor, giydiriyor, tıraş ediyor, tekerlekli sandalye ile gezdiriyor - Anne Emine Demir: - "36 senedir ben çekiyorum. Bakımları zor, çok zor ama ciğer işte nereye atayım? Mecbur bakacağım, başka kimse bakmaz ki" - Baba Fuat Demir: - "Çocuklar, gece bile durmuyorlar. Sabaha kadar başlarında uykusuz bekliyoruz. Ciğer işte ne yapalım?"

OSMANİYE (AA) - MUZAFFER ÇAĞLIYANER - Osmaniye'de yaşayan Fuat ve Emine Demir çifti, doğuştan zihinsel ve bedensel engelli 3 çocuklarını ilerlemiş yaşlarına rağmen kendi elleriyle besliyor, yıkıyor, giydiriyor, tıraş ediyor, tekerlekli sandalyeyle gezdiriyor.

Demir çiftinin 7 çocuğundan 36 yaşındaki Sefer, 32 yaşındaki Kadriye ve 29 yaşındaki Mehmet, serebral palsi hastası olarak dünyaya geldi.

Hem zihinsel hem de bedensel engelli çocuklarına 65 yaşındaki anne Emine ile 76 yaşındaki baba Fuat Demir adeta bebek hassasiyetiyle bakıyor.

Her gün çocuklarını elleriyle besleyen yaşlı çift, engelli evlatlarının tüm yaşamsal ihtiyaçlarını karşılıyor.

Daha önce çeşitli gündelik işlerde çalışan baba Fuat Demir, son 20 yıldır yaptığı hamallığı belinde görülen rahatsızlık nedeniyle bırakmak zorunda kaldı.

Babanın işsiz kalmasının ardından ailenin tek geçim kaynağı, Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığından çocukları için aldıkları özürlü bakım parası oldu.

Anne Emine Demir, yıllardır engelli 3 çocuğuyla ilgilendiğini söyledi.

Çocuklarına kendileri dışında bakacak kimse olmadığını dile getiren Emine Demir, "36 senedir ben çekiyorum. Bakımları zor, çok zor ama ciğer işte nereye atayım? Mecbur bakacağım, başka kimse bakmaz ki." dedi.

Çocuklarının rahatsızlıklarının doğumdan hemen sonra ortaya çıktığını belirten Demir, "Ben 65 yaşındayım. Bende de kalp, tansiyon var. Kendim de doktora gidip duruyorum. Allah'ımdan bana bu çocuklara bakabilmek için güç kuvvet vermesini diliyorum her gün. Her sabah, öğle, akşam yemeklerini veriyorum. Haftada bir banyo yaptırıyorum. Erkek olanları tıraş ediyorum. Benim ihtiyarla birlikte yapıyoruz başka kimsemiz yok. Atılır mı ciğer atılmaz." diye konuştu.

- "Halinize şükredin"

"Çocuklarında engel olmadığı halde kahırlanan, dert yanan anneleri gördükçe üzülüyorum." diyen anne Emine Demir, "Çocuklarını bir an önce okula gönderip rahatlamak isteyen annelere diyorum ki 'Ben ne yapayım.' Halinize şükredin." ifadelerini kullandı.

Baba Fuat Demir de, gece gündüz demeden çocuklarına bakmak için her şeyi yaptıklarını söyledi. Kendisinin 15 yıldır çalışamadığını ve devletin verdiği bakım parasıyla geçindiklerini aktaran Demir, şunları kaydetti:

"Allah devletimizden razı olsun. Onun desteği olmasa ikimiz de çalışmıyoruz nasıl bakardık bunlara? 20 sene önce hamallık yapıyordum. Belimden sakatlandım, şimdi 5 kiloluk şekeri bile kaldıramıyorum. Pilimiz bitmiş artık. Çocuklar, gece bile durmuyorlar. Sabaha kadar başlarında uykusuz bekliyoruz. Ciğer işte nereye bırakayım? Yoksa parasını vereyim başkası baksın ama ciğer işte."

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
PARTNER Survivor adasında aşk skandalı! Kameralara aldırmadan... Survivor adasında aşk skandalı! Kameralara aldırmadan...
Osmaniye'de çıkan silahlı kavgada 15 kişi gözaltına alındıOsmaniye'de çıkan silahlı kavgada 15 kişi gözaltına alındı
Anahtar Kelimeler:
Bakım Engelli Osmaniye yaşlı çift

En Çok Okunan Yerel Haberler

Konyalı hayırseverlerden İdlib’e destek

Konyalı hayırseverlerden İdlib’e destek

Eskişehirli gençler şehitler için yürüdü

Eskişehirli gençler şehitler için yürüdü

Bağcılar’da sabah namazında şehitler için dua edildi

Bağcılar’da sabah namazında şehitler için dua edildi

Gazi ve şehit aileleri derneğinden İdlib açıklaması

Gazi ve şehit aileleri derneğinden İdlib açıklaması

Ankara'da apartmanın çatısında yangın

Ankara'da apartmanın çatısında yangın

Pasinler’de Spor İle Bağlan Hayata

Pasinler’de Spor İle Bağlan Hayata

Osmaniye Namaz Vakitleri 1 Mart Pazar

İmsak
05:40
Sabah
06:59
Öğle
12:52
İkindi
16:04
Akşam
18:36
Yatsı
19:50

Osmaniye Nöbetçi Eczaneler 1 Mart Pazar

Ab-I Hayat Eczanesi
Merkez
Cihangir Eczanesi
Merkez
Erat Eczanesi
Merkez
Çığşar Eczanesi
Kadirli
Ötüken Eczanesi
Kadirli
Ali İren Eczanesi
Duzici
Toprakkale Eczanesi
Toprakkale
Tümünü Göster

İlginizi Çekebilir

Osmaniye'nin Bahçe ilçesinde okullar tatil edildi

Osmaniye'nin Bahçe ilçesinde okullar tatil edildi

Kömür sobası yaşlı çifti ayırdı

Kömür sobası yaşlı çifti ayırdı

İlginç anlar! Fırlayan lastiği görünce...

İlginç anlar! Fırlayan lastiği görünce...

Asker arkadaşları 32 yıl sonra buluştu

Asker arkadaşları 32 yıl sonra buluştu

Turuncun suyu ekşi, kabuğu reçel, çekirdeği tohumluk oluyor

Turuncun suyu ekşi, kabuğu reçel, çekirdeği tohumluk oluyor

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.