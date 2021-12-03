YURTHABER

  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Tokat
  4. Fedakar anne engelli kızının meslek sahibi olması için çaba harcıyor

Fedakar anne engelli kızının meslek sahibi olması için çaba harcıyor

03.12.2021 11:06 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Tokat Zübeyde Hanım Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Güzellik ve Saç Bakım Hizmetleri Alanı 11. sınıf öğrencisi, doğuştan engelli Şeydanur Dileç, okuluna her gün annesi tarafından götürülüp getiriliyor - Anne Ayşegül Dileç: - "Okulda sabahtan akşama kadar bekliyorum. Çocuğumu yalnız bırakıp kimseye emanet edemiyorum" - Şeydanur Dileç: - "Annemin hakkını hiçbir zaman ödeyemem. Benim için emek veriyor"

EKBER TÜRKOĞLU - Tokat'ta oturan 39 yaşındaki Ayşegül Dileç, doğuştan bedensel engelli 16 yaşındaki kızı Şeydanur'u anaokulundan bu yana her gün okula götürüp derslerinin bitmesini bekliyor.

Ayşegül Dileç, 3 çocuğundan en küçüğü olan Şeydanur'u, eğitiminden mahrum kalmaması için anaokulundan itibaren tekerlekli sandalyeyle her gün okula götürüp getirmeye başladı.

Ailenin ulaşım sorununu öğrenen Vali Ozan Balcı ile İl Milli Eğitim Müdürü Murat Küçükali, Şeydanur Dileç'in engelli aracıyla evinden alınarak okula getirilmesini sağladı.

Anne Dileç, Zübeyde Hanım Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Güzellik ve Saç Bakım Hizmetleri Alanı 11. sınıf öğrencisi kızıyla her gün araçla okula gidiyor, ardından kantinde derslerinin bitmesini bekliyor.

Okulda el işi yaparak zamanını değerlendiren Dileç, bunları satarak aile ekonomisine de katkı sağlıyor.

Ayşegül Dileç, AA muhabirine, anaokulundan bu yana çocuğuyla yaşam mücadelesi verdiklerini söyledi.

Kızının iyi bir meslek sahibi olmasını istediğini belirten Dileç, "Okulları büyüdükçe durumun müsait olmadığı için gücüm yetmiyor maddi manevi. Engelli annesi olmak çok güç. Valimiz ve Milli Eğitim Müdürümüz servis için, araç için bize yardımcı oldu. Allah razı olsun." ifadelerini kullandı.

Her gün kızı Şeydanur ile okula gidip geldiğini vurgulayan Dileç, "Bu, Cenabıallah'ın bir imtihanı diyorum. Okulda sabahtan akşama kadar gelip bekliyorum. Çocuğumu yalnız bırakıp kimseye emanet edemiyorum. Okulda herkes bana yardımcı oluyor. Bir şey lazım oldu mu geri çevirmeden desteklerini esirgemiyorlar. Şeydanur'un okuduğu okullarda hiç sorun yaşatmadan yardımcı oldular." dedi.

Şeydanur Dileç de kuaförlük eğitimi aldığını anlatarak, "Annemin hakkını hiçbir zaman ödeyemem. Benim için emek veriyor. Buralara kadar getiriyor. Anneme çok çok teşekkür ederim. Okulda da bana yardımcı oluyorlar. Herkese sonsuz teşekkür ediyorum." diye konuştu.

İl Milli Eğitim Müdürü Küçükali ise Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer ile Vali Balcı'nın özel eğitim gören çocuklara hassasiyetleri bulunduğuna işaret ederek, şunları kaydetti:

"Talimatları, bu çocuklarımızın ve ailelerinin hayatlarından engelleri engel olmaktan kaldıralım. Biz de bu talimat doğrultusunda tüm özel eğitime ihtiyaç duyan çocuklarımızın, neye ihtiyaçları olduğunu tespit ettik. İhtiyaçlarını gidermenin çarelerini aradık. Bu öğrencimiz de ulaşım sorunu yaşıyordu. Ailesi, özellikle annesi büyük fedakarlık gösteriyor. Sayın Valimizin talimatıyla bu öğrencimize araç tahsis ettik. Her gün evden okula, tekrar eve bırakıyor. Annesi de gelip çocukla birebir ilgileniyor. Gün boyu okulda bekliyor. Hassasiyetinden dolayı anneye teşekkür ediyorum."

Anadolu Ajansı ve İHA tarafından yayınlanan yurt haberleri Mynet.com editörlerinin hiçbir müdahalesi olmadan, sözkonusu ajansların yayınladığı şekliyle mynet sayfalarında yer almaktadır. Yazım hatası, hatalı bilgi ve örtülü reklam yer alan haberlerin hukuki muhatabı, haberi servis eden ajanslardır. Haberle ilgili şikayetleriniz için bize ulaşabilirsiniz

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Şaşkına çeviren anlar! Otelin önündeki çamaşır makinesini el arabasıyla çaldıŞaşkına çeviren anlar! Otelin önündeki çamaşır makinesini el arabasıyla çaldı
PARTNERBabasının son sağlık durumunu açıkladıBabasının son sağlık durumunu açıkladı
Tokat'ta diyabet hastası çocukların parmakları artık acımayacakTokat'ta diyabet hastası çocukların parmakları artık acımayacak
Anahtar Kelimeler:
Tokat

Tokat Namaz Vakitleri 4 Aralık Cumartesi

İmsak
06:03
Sabah
07:33
Öğle
12:29
İkindi
14:53
Akşam
17:15
Yatsı
18:39

Tokat Nöbetçi Eczaneler 4 Aralık Cumartesi

Derman Eczanesi
Merkez
Sırma Eczanesi
Merkez
Erek Eczanesi
Erbaa
50.Yıl Eczanesi
Niksar
Baklacı Eczanesi
Turhal
Merve Eczanesi
Zile
Yalçın Eczanesi
Resadiye
Tümünü Göster
Tokat ECZANELER
Tokat ATM’LER

İlginizi Çekebilir

iPhone'da sürpriz koronavirüs detayı

iPhone'da sürpriz koronavirüs detayı

Gaziantep' te babası tarafından darbedilen bebeğin tedavisi devam ediyor

Gaziantep' te babası tarafından darbedilen bebeğin tedavisi devam ediyor

Milyonlarca video silindi! Yeni dönem başlıyor

Milyonlarca video silindi! Yeni dönem başlıyor

GÜNCELLEME - Yozgat'ta bir aylık bebeğini sobada yaktığı iddia edilen anne gözaltına alındı

GÜNCELLEME - Yozgat'ta bir aylık bebeğini sobada yaktığı iddia edilen anne gözaltına alındı

Asgari Ücret Tespit Komisyonu ilk toplantısını yaptı

Asgari Ücret Tespit Komisyonu ilk toplantısını yaptı

Tokat ve Çorum'da polis ekipleri "zorunlu kış lastiği" uygulaması yaptı

Tokat ve Çorum'da polis ekipleri "zorunlu kış lastiği" uygulaması yaptı

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.