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Fedakar anne "kanatsız meleklerinin" üzerine titriyor

ANTALYA HABERLERİ  | 03.08.2020 11:08 | Son Güncelleme

Antalya'da, 42 yaşındaki Halise Demir, 16, 18 ve 20 yaşlarındaki zihinsel engelli 3 çocuğuna, büyük bir fedakarlık örneği göstererek şefkatle bakıyor - Çocuklarını "kanatsız meleklerim" diye seven anne Demir: - "Çocuklarımı sevgiyle, aşkla büyütüyorum. Tırnakları acısa, benim ciğerim yanar. Gece rahat uyuyorlar mı, diye sürekli başlarında duruyoruz" - "Onlara bir şey olacak diye çok korkarım. Çünkü onlar Allah'ın bize emaneti, bir şey olursa yaşayamam. Sürekli öpüyorum, seviyorum"

GÜLSEM ADAM - Antalya'da "kanatsız meleklerim" diye sevdiği, 16, 18 ve 20 yaşlarındaki zihinsel engelli üç çocuğuna şefkatle bakan Halise Demir, onlara bir şey olmaması için üzerlerine titriyor.

Kepez ilçesinde yaşayan Halise (42) ile inşaat işçisi İsa Demir (50) 22 yıl önce ilk bebeklerini sağlıklı şekilde kucağına aldı.

Çiftin daha sonra dünyaya gelen Ömer (20), Esra (18) ve Emrecan (16) ismini verdikleri çocukları sağlık problemleriyle dünyaya geldi.

Zihinsel engelli çocuklarıyla bir bebek gibi ilgilenen Demir çiftinin fedakarlıkları, çevresindekiler tarafından da takdirle karşılanıyor.

Hayatını çocuklarına adayan Halise Demir, AA muhabirine yaptığı açıklamada, çocuklarının şifa bulması için yıllarca verdikleri mücadeleden olumlu bir sonuç alamadıklarını söyledi.

Evlatlarını hiçbir zaman zihinsel engelli olarak görmediğini vurgulayan Demir, çocuklarıyla her zaman gurur duyduğunu dile getirdi.

- "Ben üç melek annesiyim"

Demir, zihinsel engelli üç gencin annesi olmanın çok özel bir durum olduğunu belirterek, şöyle konuştu:

"Çocuklarımın çevre tarafından dışlanmasına çok üzüldüm. Yıllarca bu konuda mücadele ettim. Çocuklarıma deli gözüyle bakanlarla tartışmak zorunda kalıyorum. Çocuklarım deli değil, Allah'ın verdiği birer melek. Ben üç melek annesiyim. Onları 'kanatsız meleklerim, cennet kuşlarım, çiçeklerim' diye seviyorum. Çocuklarımı sevgiyle, aşkla büyütüyorum. Tırnakları acısa, benim ciğerim yanar. Gece rahat uyuyorlar mı, diye sürekli başlarında duruyoruz. Onlara bir şey olacak diye çok korkarım. Çünkü onlar Allah'ın bize emaneti, bir şey olursa yaşayamam. Sürekli öpüyorum, seviyorum. Küçük bir bebek gibi çok saflar, temizler."

Devletin, çocukları için gerekli tüm desteği verdiğini vurgulayan Demir, çocuklarının gelişimi için ömrü boyunca mücadele edeceğini kaydetti.

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