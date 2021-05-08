Fedakar anneler yaşamlarını özel gereksinimli çocuklarına adadı

KIRKLARELİ (AA) - ÖZGÜN TİRAN - UFUK ERTOP - Kırklareli'nde kaderleri birbirine benzeyen Alev Çepiş ile Hacer Keskin, hayatlarını adadıkları çocukları için fedakarca mücadele ediyor.

Özel gereksinimli çocuklarını mutlu edebilmek için var güçleriyle çabalayan Çepiş ile Keskin, eşlerinden boşandıktan sonra çocuklarına hem annelik hem babalık yapmaya gayret gösteriyor.

Hayatını biri otizmli 3 çocuğuna adayan Çepiş, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığının nakdi yardımlarıyla evinin geçimini sağlıyor.

Günün her saatini çocuklarıyla geçiren Çepiş, çevrim içi derslerin ardından çocuklarının ödevlerine yardım ederken, diğer yandan da 9 aylık bebeğiyle ilgileniyor.

Otizmli 7 yaşındaki oğlu Efe'nin gelişimi için çeşitli eğitimler alan Çepiş, AA muhabirine, anne olmanın çok ayrı bir duygu olduğunu söyledi.

Üç çocuğuna hem annelik hem babalık yaptığını ifade eden Çepiş, özel gereksinimli bir evlat sahibi olmanın insana ayrı bir mücadele azmi verdiğini kaydetti.

Çepiş, günün her saatini çocuklarıyla geçirdiğini anlatarak, şöyle devam etti: