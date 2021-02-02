Fedakar kadın, hayatını engelli eşine adadı

Ali İhsan'a bakmak için işten ayrıldığını ifade eden Alice, devletten aldığı yardımlar ve yakınlarının desteğiyle geçimlerini sağladıklarını dile getirdi.

Alice, eşiyle gece gündüz ilgilendiğini, günde birkaç saat uyuyabildiğini belirterek, şöyle konuştu:

"Tek duam eşimin iyileşmesi ancak doktorların söylediğine göre böyle bir ihtimal yok. Son zamanlarda bize gülüyor, yeri gelince ağlıyor. Akşama kadar bir yere gitsem, geldiğim zaman hemen seviniyor. Maddi olarak sıkıntılarımız var ancak eşimin engelli kalması beni daha çok üzüyor. Onu hiçbir zaman yalnız bırakmadım. Hep yanında oldum. Onun eli, kolu her şeyi oldum. Tüm ihtiyaçlarını severek yerine getiriyorum. Evlenirken birbirimize söz verdiğimiz gibi iyi günde de kötü günde de birlikteyiz. O mutlu olduğunda biz ondan daha çok seviniyoruz. O iyi olduğunda bizim de moralimiz yüksek oluyor. Eşim bizim mutluluğumuz oldu."

Ömrü yettiğince eşine bakmaya devam edeceğini vurgulayan Alice, eşinin mutluluğu için elinden geleni yapacağını kaydetti.

