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Fedakâr öğretmen 3 boyutlu yazıcı ile koruyucu maske üretiyor

GİRESUN HABERLERİ  | 30.03.2020 17:26 | Son Güncelleme

Giresun’un Espiye ilçesinde Elektrik Elektronik Öğretmeni Enver Duran, sağlık ve güvenlik personelleri için koruma maskeleri üretti.Espiye ilçesinde Şehit Cengiz Sarıbaş Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi’nde görevli Elektrik ve Elektronik Öğretmeni Enver Duran, Espiye Kaymakamlığı ve İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü’nün de destekleri ile sağlık çalışanları ve güvenlik personellerinin kullanması için koruyucu maske üretmeye başladı.Öğretmen Enver Duran, böyle bir teklif geldiğinde hiç düşünmeden işe koyulduğunu belirterek "Mevcut 3D yazıcımız ile elimizden geldiğince ihtiyaçları karşılamak için severek çalışıyoruz.

Fedakâr öğretmen 3 boyutlu yazıcı ile koruyucu maske üretiyor

Giresun’un Espiye ilçesinde Elektrik Elektronik Öğretmeni Enver Duran, sağlık ve güvenlik personelleri için koruma maskeleri üretti.
Espiye ilçesinde Şehit Cengiz Sarıbaş Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi’nde görevli Elektrik ve Elektronik Öğretmeni Enver Duran, Espiye Kaymakamlığı ve İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü’nün de destekleri ile sağlık çalışanları ve güvenlik personellerinin kullanması için koruyucu maske üretmeye başladı.
Öğretmen Enver Duran, böyle bir teklif geldiğinde hiç düşünmeden işe koyulduğunu belirterek "Mevcut 3D yazıcımız ile elimizden geldiğince ihtiyaçları karşılamak için severek çalışıyoruz. Bir nebze olsun yaraya merhem oluyorsak bizlere ne mutlu" diyerek herkese yardımlaşma çağrısında bulundu.
Okul Müdürü Alptekin Güler ise "Böyle zamanlarda herkesin birlik ve beraberlik içinde elinden geldiğince ülkemiz ve içinde yaşadığımız toplum adına bir şeyler yapması çok güzel bir şey" diye konuştu.

Fedakâr öğretmen 3 boyutlu yazıcı ile koruyucu maske üretiyor

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