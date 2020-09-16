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Fedakar öğretmenler okullarını eğitime hazırlıyor

VAN HABERLERİ  | 16.09.2020 16:01 | Son Güncelleme

Van’ın Bahçesaray ilçesindeki bazı öğretmenler, 21 Eylül’de yüz yüze eğitim öğretimin başlayacak olması nedeniyle okullarını sil baştan temizliyor.Bahçesaray ilçesine bağlı Cevizlibelen Mahallesi’ndeki Yusuf Tunç İlkokulunda görev alan öğretmenler, korona virüs tedbirleri kapsamında okullarını baştan sona yıkayarak dezenfekte etti.

Van’ın Bahçesaray ilçesindeki bazı öğretmenler, 21 Eylül’de yüz yüze eğitim öğretimin başlayacak olması nedeniyle okullarını sil baştan temizliyor.
Bahçesaray ilçesine bağlı Cevizlibelen Mahallesi’ndeki Yusuf Tunç İlkokulunda görev alan öğretmenler, korona virüs tedbirleri kapsamında okullarını baştan sona yıkayarak dezenfekte etti. Okul bahçesinde ve okul içerisinde korona virüs tedbirleri kapsamında sosyal mesafe, maske ve hijyen konularında bilgilendirici görselleri de asan öğretmenler, 21 Eylül’de öğrencilerini bekliyor.
Yüz yüze eğitim öncesi okullarını sil baştan temizleyerek eğitime hazır hale getirdiklerini ifade eden Okul Müdürü Taha Yasin Çınar; “Okulumuzu temizleyerek dezenfekte ettik. Maske ve sosyal mesafe ve hijyen kurallarıyla ilgili bilgilendirici görselleri astık. Yapmış olduğumuz çalışmayla yeni eğitim öğretim yılına hazırız” dedi.
AK Parti Bahçesaray İlçe Başkanı Cumali Sabırlı da, öğretmenlerle bir araya gelerek göstermiş oldukları fedakarlıktan dolayı tebrik etti.

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