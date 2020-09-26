Fedakar öğretmenler okullarını güzelleştirmek için kazma kürek çalışıyor

HAKAN SARI - Van'ın Özalp ilçesinde bazı öğretmenler, derslerden kalan zamanlarında görev yaptıkları okulun çevresini düzenleyerek öğrencilere güzel zaman geçirebilecekleri alan oluşturuyor.

İlçenin Günyüzü Mahallesi'ndeki Günyüzü İlk ve Ortaokulunda görevli öğretmen ve idareciler, 21 Eylül'de aşamalı başlayan yüz yüze eğitim öğretim döneminde görev yaptıkları okullarının bakım ve onarımını gerçekleştirmek için çalışma başlattı.

Eksiklikleri bulunan okulları için belediyeden ve kendi imkanlarıyla malzeme temin eden öğretmenler, ellerine aldıkları kazma küreklerle okullarının bahçesindeki parke taşlarını yeniledi, tahrip olan yerleri onardı.

Öğrencilerinin daha iyi bir ortamda eğitim almasını sağlamak için el birliğiyle çalışan fedakar öğretmenler, okulun tamamını temizledi, bahçesini de yeniden düzenleyerek öğrencilere oyun oynayabilecekleri alanlar oluşturdu.

Gösterdikleri çabayla okulu daha güzel bir görünüme kavuşturan öğretmenler, okulların açılmasıyla öğrencilerine kavuşacakları günü bekliyor.