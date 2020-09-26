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Fedakar öğretmenler okullarını güzelleştirmek için kazma kürek çalışıyor

VAN HABERLERİ  | 26.09.2020 11:50 | Son Güncelleme

Van'ın Özalp ilçesinde kalan boş zamanlarında görev yaptıkları okulun çevre düzenlemesini yapan öğretmenler, ellerinde kazma küreklerle çalışarak öğrencilerin daha temiz ortamda oyun oynamalarını sağlamak için çaba gösteriyor - Okul müdürü Ergün Çetiner: - "Okulumuzda görevli 16 öğretmen arkadaşımızla kolları sıvadık. Çöken parke taşlarını söktük. Zemini düzenledikten sonra parke taşlarını yeniden döşüyoruz"

HAKAN SARI - Van'ın Özalp ilçesinde bazı öğretmenler, derslerden kalan zamanlarında görev yaptıkları okulun çevresini düzenleyerek öğrencilere güzel zaman geçirebilecekleri alan oluşturuyor.

İlçenin Günyüzü Mahallesi'ndeki Günyüzü İlk ve Ortaokulunda görevli öğretmen ve idareciler, 21 Eylül'de aşamalı başlayan yüz yüze eğitim öğretim döneminde görev yaptıkları okullarının bakım ve onarımını gerçekleştirmek için çalışma başlattı.

Eksiklikleri bulunan okulları için belediyeden ve kendi imkanlarıyla malzeme temin eden öğretmenler, ellerine aldıkları kazma küreklerle okullarının bahçesindeki parke taşlarını yeniledi, tahrip olan yerleri onardı.

Öğrencilerinin daha iyi bir ortamda eğitim almasını sağlamak için el birliğiyle çalışan fedakar öğretmenler, okulun tamamını temizledi, bahçesini de yeniden düzenleyerek öğrencilere oyun oynayabilecekleri alanlar oluşturdu.

Gösterdikleri çabayla okulu daha güzel bir görünüme kavuşturan öğretmenler, okulların açılmasıyla öğrencilerine kavuşacakları günü bekliyor.

- "Amacımız öğrencilerimize güzel bir ortam yaratmak"

Okul müdürü Ergün Çetiner, AA muhabirine, öğrencilerini özlediklerini, onlar için daha temiz bir ortam oluşturmaya çalıştıklarını söyledi.

Ülkede 16 Mart'tan itibaren yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle eğitime ara vermek zorunda kaldıklarını anımsatan Çetiner, "Çok sıkıntılı bir süreçten geçiyoruz. Öğrencilerimiz uzun süredir okula gelemiyor. Çocuklarımızın eğitimlerine devam edebilmeleri için elimizden gelen çabayı gösteriyoruz. Uzaktan eğitimle öğrencilerimize ulaşmaya çalışıyoruz. Aynı zamanda okulumuzu eğitim öğretime hazırlamak için öğretmen arkadaşlarımızla elimizden gelen gayreti gösteriyoruz." dedi.

Okulun ön kısmındaki parke taşlarının bazı bölümlerinin çöktüğünü, kırıldığını, bunun oyun oynayan öğrenciler için tehlike oluşturduğunu anlatan Çetiner, şöyle dedi:

"Okulumuzda görevli 16 öğretmen arkadaşımızla kolları sıvadık. Çöken parke taşlarını söktük. Zemini düzenledikten sonra parke taşlarını yeniden döşüyoruz. Öğretmen arkadaşlarımla okulumuzun eğitim kalitesini yükseltecek her alanda çalışmalarımızı yürütüyoruz. Her gün okulumuz açılacakmış gibi çalışma yapıyoruz. Salgının kısa sürede bitmesini ve öğrencilerimize kavuşmayı ümit ediyoruz"

Okulda görevli öğretmenler ise öğrencilerinin daha iyi ortamlarda eğitim görmelerini, oyun oynamalarını sağlamak için çalıştıklarını belirtti.

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