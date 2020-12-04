Fedakar sağlık kahramanları için hatıra ormanına fidan dikildi

Niğde’de yeni tip korona virüs (covid-19) ile mücadelede aktif görev alan 4 bin 170 sağlık çalışanı için oluşturulan "Sağlık Kahramanları Hatıra Ormanı"na fidan dikildi.

Hançerli köy yolu üzerine kurulan hatıra ormanına 4 bin 170 sağlık personeli adına fidan dikildi. Fidanların toprakla buluşturulmasının ardından İl Sağlık Müdürü Dursun Koç, yaptığı açıklamada duyarlı davranışından dolayı Orman Müdürlüğü ve ekiplerine teşekkür etti. Koç, ’’Orman Genel Müdürlüğü ve Sağlık Bakanlığımız arasında yapılan protokol gereğince Türkiye genelinde ’Sağlık Kahramanları Hatıra Ormanı’ adı altında uygulama var. Bizde ilimiz olarak Orman İşletme Genel Müdürlüğümüz ile birlikte sağlık teşkilatı olarak pandemi koşullarına uygun olacak şekilde normalde 4 bin 170 personel adına her biri için fidan dikeceğiz. Bugün burada 50 tane yönetici ve personel arkadaşımızla birlikte geldik ve dikim işinin bir bölümünü yapmış olduk. Bu sene boyunca Orman İşletme Müdürlüğümüzce bizim üzerimizden dikim işlemi devam edecektir. Doğanın yeşilliği bizler için çok önemlidir. Özellikle Covid ile mücadele kapsamında da her bir sağlık çalışanlarımız adına bir fidan dikilecektir. Yıl içerisinde de bu dikimler tamamlanacaktır’’ dedi.

Orman İşletme Müdürü Harun Akdoğan ise, ’’Orman Genel Müdürlüğümüzün Covid-19 ile mücadelede çalışan sağlık personelleri adına 2020 yılında protokol kapsamında ilimiz genelinde bulunan 4 bin 170 personele fidan dikimi gerçekleştirdik. Kahramanca çalışan sağlık çalışanlarımıza genel müdürlüğümüzün bir teşekkür mahiyetinde yapılan bu işlemin herkese hayırlı olmasını temenni ediyorum’’ dedi.

