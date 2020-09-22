Federasyon Kupası Kartepe’ye alındı

Türkiye Basketbol Ligi Federasyon Kupası Ankara’dan Kocaeli’nin turizm merkezi olan Kartepe’ye alındı.
Türkiye Basketbol Ligi Federasyon Kupası karşılaşmaları, Ankara’daki korona virüs salgınının yoğunluğu nedeniyle alınan karar sonucunda daha izole bir ortama sahip olan Kartepe’de yapılacak. Bir hafta ertelenerek 4-11 Ekim tarihlerinde düzenlenecek kupa, iki salonda oynanacak. Kartepe, sezon başında takımların hazırlık kampında tercih ettiği bir yer olarak dikkat çekti. Öte yandan Federasyon Kupası boyunca otele basketbol takımlarından başka müşteri alınmayacağı belirtildi. Ligde mücadele edecek 16. takım ise ilerleyen günlerde belli olacak.
Federasyon Kupası’nda mücadele edecek gruplar ise şu şekilde:
A Grubu
Finalspor - Sigortam.net
Gemlik Basket - Semt77 Yalova
B Grubu
GCT Düzce - Bornova Belediyespor
Fethiye Belediyespor - Samsunspor
C Grubu
Manisa Büyükşehir Belediyespor - Anadolu Basket
Bakırköy Basket - 16. takım
D Grubu
Akhisar Basketbol - Balıkesir Büyükşehir Belediyespor
Mamak Belediyesi - Merkezefendi Belediyesi