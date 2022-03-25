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Fedez'den korkutan haber! Pankreas kanserine yakalandı

25.03.2022 12:18 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

İtalyan sosyal medya fenomeni Chiara Ferragni ile mutlu bir evlilik sürdüren Fedez, pankreas kanserine yakalandığını duyurdu. Ünlü rapçi, hastane odasında verdiği pozları Instagram'dan paylaşarak, sağlık durumunu açıkladı.

Fedez'den korkutan haber! Pankreas kanserine yakalandı

2018 yılında Sicilya'da dünyaevine giren ünlü İtalyan Influencer Chiara Ferragni (34) ile rapçi Fedez (32), ikinci çocuklarını da geçtiğimiz sene kucaklarına almıştı. Ferragni ile mutlu birlikteliğini sürdüren ünlü rapçiden üzücü haber geldi. Fedez'e nadir görülen pankreas kanseri teşhisi konulduğu öğrenildi.

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HASTANE ODASINDAN PAYLAŞTI

Ameliyat masasına yatan Fedez, ardından hastane odasında verdiği pozları Instagram hesabından yayınladı. İyileşme ve tedavi sürecinin olumlu geçtiğinin sinyallerini veren ünlü isim, takipçilerine son sağlık durumu hakkında da bilgi verdi.

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"ÇOCUKLARIMA GİTMEK İÇİN SABIRSIZLANIYORUM"

Fedez, konuyla alakalı, "Pankreasın bir kısmını (tümör dahil) çıkarmak için altı saat süren bir ameliyat geçirdim. Ameliyattan iki gün sonra iyiyim ve çocuklarıma, eve gitmek için sabırsızlanıyorum. Biraz zaman alacak..." açıklamasını yaptı.

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