1 milyon TL'lik soru: "Türkiye A Millî Futbol Takımı tarihinde, bir millî maçta "hat trick" yapan ilk futbolcu hangisidir?"

Kim Milyoner Olmak İster yarışmasında 1 milyon TL'lik soru açıldı. Futbol sorusu "Türkiye A Millî Futbol Takımı tarihinde, bir millî maçta "hat trick" yapan ilk futbolcu hangisidir?" yanıtı merak edildi.

1 milyon TL'lik soru: "Türkiye A Millî Futbol Takımı tarihinde, bir millî maçta "hat trick" yapan ilk futbolcu hangisidir?"

Kim Milyoner Olmak İster, bu hafta da heyecan dolu anlara sahne oldu. ATV ekranlarında yayınlanan ve Oktay Kaynarca’nın sunumuyla izleyiciyle buluşan yarışmada, genç yarışmacı milyonluk soruya kadar yükselerek geceye damga vurdu.

Yarışmaya katılan 18 yaşındaki Ahmet Bera Sevim, sergilediği başarılı performansla dikkat çekti. İlk barajları rahatlıkla geçen yarışmacı, kritik 500 bin TL sorusunu da doğru yanıtlayarak 1 milyon TL değerindeki soruyu görmeye hak kazandı.

1 milyon TL lik soru: "Türkiye A Millî Futbol Takımı tarihinde, bir millî maçta "hat trick" yapan ilk futbolcu hangisidir?" 1

YARIŞMADAN ÇEKİLDİ

1 milyon TL’lik soruda ise yarışmacının karşısına “Türkiye A Millî Futbol Takımı tarihinde bir maçta hat-trick yapan ilk futbolcu kimdir?” sorusu çıktı. Cevaptan emin olamayan genç yarışmacı, risk almayarak yarışmadan çekilme kararı verdi.

Yarışmacı tahmin olarak Lefter Küçükandonyadis yanıtını verse de doğru cevap Zeki Rıza Sporel çıktı.

1 milyon TL lik soru: "Türkiye A Millî Futbol Takımı tarihinde, bir millî maçta "hat trick" yapan ilk futbolcu hangisidir?" 2

Ahmet Bera Sevim, yarışmaya 500 bin TL ödülle veda etti.

