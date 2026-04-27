Derbi sonrası Ece Seçkin çok sinirlendi: Hain oğlu hainsin Ederson

Süper Lig’de sezonun kaderini belirleyen dev derbi nefesleri kesti. Galatasaray ile Fenerbahçe arasında oynanan kritik mücadelede sonrası kaleci Ederson en çok konuşulan isimler arasında yer aldı.

Derbide kırmızı kart gören kaleci Ederson'a şarkıcı Ece Seçkin de çok sert çıktı. Fanatik bir Fenerbahçe taraftarı olan Ece Seçkin sosyal medya hesabından şunları yazdı:

"Maçın başından beri ağız dolusu küfür ediyor sarhoş mu bu herif 5 defa uyarılmasına rağmen kaleye geçmiyor, futbol yorumu yapmak haddime değil sadece bir taraftarım ama sen hain oğlu hainsin Ederson. Türk futbol tarihine böylesine net bir şekilde maçı satan kaleci olarak ismini kazıdın…"