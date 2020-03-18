Fehmi Çelik’in 18 Mart mesajı

Adıyaman Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Fehmi Çelik, 18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Deniz Zaferi’nin 105’inci yıl dönümü nedeniyle mesaj yayımladı.

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Fehmi Çelik, Çanakkale Zaferinin 105. Yıl dönümünü büyük bir gururla idrak ettiğini ve aziz Şehitlerimizi hürmetle şükranla yad ettiğini kaydetti.

Çelik, “Çanakkale, dönemin en modern ordularını dize getiren, yedi düvele meydanı dar eden, tarihin akışını değiştiren şanlı milletimizin yazdığı bir destandır. Çanakkale, tarihi şanlı zaferlerle dolu milletimizin küllerinden yeniden doğduğu, birlik ve beraberlik ruhunu abideleştirdiği topraktır. Çanakkale Zaferi mukaddes değerleri ve vatanın bekası için gözlerini kırpmadan birkaç dakika sonra şehadete ereceğini bilerek canını feda eden yüzbinlerce kahramanın mücadeleleri ile ‘Çanakkale Geçilmez’ sözünü tarihe nakşettiği zaferdir. Tüm olumsuz koşullara rağmen, iman, azim ve vatan sevgisiyle kazanılan bu zafer, İstiklal Harbimizi de zafere ulaştıracak mücadeleci ruhun güçlenmesine vesile olmuştur. Çanakkale’de yakılan meşale, istiklal mücadelemizde, 15 Temmuz destanının yazılmasında ve vatan topraklarımıza göz diken mihraklara karşı gerçekleştirdiğimiz harekatlarda olumuzu aydınlatmaktadır. Çanakkale şehitlerinin torunları olarak, istiklalimizden, istikbalimizden ve özgürlüğümüzden hiçbir şekilde taviz vermeyeceğiz.

Bu duygu ve düşüncelerle, Çanakkale Zaferi’nin yıldönümünü kutluyor, 18 Mart Şehitler Günü’nde bu toprakları bize mukaddes bir vatan olarak emanet eden başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere tüm şehitlerimizi, Gazilerimizi ve tüm kahramanlarımızı rahmet ve şükranla anıyorum.

Ruhları şad, mekanları cennet olsun” ifadelerini kullandı.

