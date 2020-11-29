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Fekeliler kurallara uydu, kaymakam teşekkür etti

ADANA HABERLERİ  | 29.11.2020 23:33 | Son Güncelleme

Adana’nın Feke ilçesinde kaymakam Vahit Yılmaz, güvenlik görevlileri ile birlikte denetimlere katılarak ilçede kurallara uyan vatandaşlara teşekkür etti.Feke Kaymakamı Vahit Yılmaz ilçede görev yapan polis ve jandarma ekipleri ile birlikte sokağa çıkma yasağındaki uygulamaları yerinde denetledi.

Fekeliler kurallara uydu, kaymakam teşekkür etti

Adana’nın Feke ilçesinde kaymakam Vahit Yılmaz, güvenlik görevlileri ile birlikte denetimlere katılarak ilçede kurallara uyan vatandaşlara teşekkür etti.
Feke Kaymakamı Vahit Yılmaz ilçede görev yapan polis ve jandarma ekipleri ile birlikte sokağa çıkma yasağındaki uygulamaları yerinde denetledi. İlçe halkının yasaklara uyduğunu kaydeden ve sokakta kimsenin olmamasını takdir ile karşıladığını belirten Kaymakam Yılmaz ilçe vatandaşlarına kurallara uydukları için teşekkür ederek artan vakalar karşında tedbirleri hatırlattı.
Kaymakam Vahit Yılmaz yaptığı yazılı açıklamada, “Korona virüs salgınıyla mücadele kapsamında içerisinde bulunduğumuz kontrollü sosyal hayat döneminde önlemleri arttırabilmek amacıyla hafta sonu 28 Kasım Cumartesi günü saat 20.00’den, 29 Kasım Pazar günü saat 10.00’a kadar ve 29 Kasım Pazar günü saat 20.00’den 30 Kasım Pazartesi günü 05.00’e kadar uygulanan sokağa çıkma yasağına İlçemizde kurallara uyduğunuz yapılan uygulamalarda görüldü. Feke halkımıza hassasiyetlerinden dolayı teşekkür ederiz. Bu dönemde mesai mefhumu gözetmeksizin özverileriyle çalışan sağlık ve kolluk kuvveti personellerimize de teşekkür ederiz. Son günlerde Türkiye genelinde yaşanan vaka sayılarında artış ilçemizde de görülmektedir. Bunun önüne geçebilmek için sürekli artan tedbirlere devam edilecek olup mağduriyet yaşamamak için uygulanacak tedbirlere en üst seviyede uymaya dikkat edelim. Salgının önüne geçilebilmenin elimizde olduğunu unutmayalım ve şu an tedavi altında olan tüm hastalarımıza acil şifalar dileriz” dedi.

Fekeliler kurallara uydu, kaymakam teşekkür etti

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