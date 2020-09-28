Felaketin boyutu yangın söndürülünce ortaya çıktı

Aydın’ın Söke ilçesi Ovacık Mevkii’nde önceki gün çıkan orman yangınında yüzlerce dönüm tarım ve ormanlık alanla birlikte yüzlerce arılı kovan da telef oldu. Yangın esnasında yaklaşık 10 bin kovan arı Aydın Arı Yetiştiricileri Birliği Başkanı Ayhan Özdemir’in çağrısı üzerine toplanan arıcılar tarafından gece saat 03:00’e kadar yapılan çalışmalar sonucu güvenli bölgeye tahliye edilirken, alevler arasında kalan 1401 arılı kovan da telef oldu. Yangından sonra bölgede yapılan incelemelerde ortaya çıkan acı tablo görenlerin yüreklerini dağladı.

Aydın olarak önceki gece çıkan yangında büyük bir felaket yaşandığını ve alevlerin milli parka ulaşmadan önlenmesine katkı sağlayan herkese teşekkür eden Aydın Arı Yetiştiricileri Birliği Başkanı Ayhan Özdemir, “Aydın ilimiz 26 Eylül gecesi son yılların en büyük felaketlerinden birini yaşadı. Cumartesi günü akşam saatlerinde Söke Ovacık mevkinde başlayan yangında, gerek ormancılarımız gerekse arıcılık sektörü büyük bir imtihan verdi. Rüzgarın da etkisi ile kısa sürede yüzlerce dönüm alana yayılan orman yangınında söndürme ekipleri alevlerle mücadele ederken, bölge arıcımız da yangın mahallinde bulunan yaklaşık 10 bin arılı kovanı 6 saat içerisinde güvenli bölgeye taşımayı başardı” diyerek o gece ciddi bir sınavdan geçtiklerini söyledi.

Yangın sırasında alevler arasında kalan 1401 kovan arının telef olduğunu belirten Aydın Arı Yetiştiricileri Birliği Başkanı Ayhan Özdemir, “Maalesef yangında arıcılarımız Gürhan Deniz’in 80, Yurdal Güldar’ın 70, Mustafa Beşparmak’ın 90, Harun Güldar’ın 50, Kayhan Fırat’ın 370, Fevzi Fırat’ın 349, Murat Fırat’ın 347 ve birlik kaydı olmayan ve isimi araştırılan bir başka arıcımıza ait 45 olmak üzere maalesef 1401 arılı kovan telef oldu. Aydın arıcımızın acısını paylaşıp Aydın Arıcıları’nın Tarım Bakanlığı’na bağlı Aydın arıcılarının resmi birliği olan Aydın Arıcılar Birliği’ne arayan AK Parti Aydın Milletvekilleri Mustafa Savaş, Rıza Posacı ve Bekir Kuvvet Erim Başta olmak üzere AK Parti İl Başkanı Ömer Özmen ve MHP Aydın İl Başkanı Haluk Alıcık’a müteşekkiriz” dedi.

