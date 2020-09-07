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Felç geçiren Manisalı milli judocu Cansu, destek bekliyor

MANİSA HABERLERİ  | 07.09.2020 17:50 | Son Güncelleme

Cansu Buzyürük: - "Kendime yetebilen bir birey değilim. Diğer insanlar rahatlıkla okula gidebiliyor. Ben hem maddi hem de diğer boyutta zorluklar yaşıyorum. Artık annem de bana bakamaz hale geldi. Bana yardımcı olacak bir bakıcı istiyorum"

MANİSA (AA) - Manisa'da 9 yıl önce antrenmanda yaşadığı kaza sonucu boynu kırılan ve felç kalan milli judocu Cansu Buzyürük, üniversite eğitimine devam edebilmesi için kendisine yardımcı olacak bir bakıcının sağlanmasını istiyor.

Yunusemre ilçesine bağlı Tevfikiye Mahalesi'nde yaşayan 21 yaşındaki Cansu Buzyürük, 2011'de spor solonunda antrenman yaparken kaza geçirdi. Antrenmanda 3 arkadaşının üzerine düştüğü Buzyürük'ün boynu kırıldı, genç kız felç kaldı.

Manisa, İzmir ve İstanbul'da çeşitli hastanelerde tedavi gören ve çok sayıda ameliyat geçiren Buzyürük, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın da desteğiyle kök hücre tedavisi gördü.

Aldığı tedavilerin ardından hayata tutunmayı başaran ve hayali olan Ege Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Uluslararası İlişkiler Bölümünde okuyan Buzyürük, yaşlanan annesinin kendisine bakmakta zorlandığını belirterek, eğitimine devam etmek için destek beklediğini söyledi.

Her geçen gün kendisini biraz daha iyi hissettiğini ve tedavisinin sürdüğünü belirten Cansu Buzyürük, "O zamandan bu yana hayatım çok değişti. Kafamda acaba okulu bitirecek miyim diye soru işareti var. Kendime yetebilen bir birey değilim. Diğer insanlar rahatlıkla okula gidebiliyor. Ben hem maddi hem de diğer boyutta zorluklar yaşıyorum. Artık annem de bana bakamaz hale geldi. Bana yardımcı olacak bir bakıcı istiyorum." dedi.

Buzyürük, maddi olanakları yetersiz olduğu için bakıcı bulamadıklarını dile getirerek, "Hem yurtta hem üniversitede bana yardımcı olabilecek bir insan istiyorum. Bu da bizim maddi durumumuzu aşan bir durum." ifadelerini kullandı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan destek gördüğünü de aktaran Buzyürük, "Sayın Cumhurbaşkanımız ile üç kere görüştük üçüncü görüşmemizde beni hatırladı. İzmir'de görüştük ve bana 'Sen Manisa'da değil miydin?' dedi. Çok şaşırdım. 'Evet' dedim ve yeni bir tedavi yöntemi çıktığını söyleyerek yardım istedim. Bana olumlu bir şekilde cevap verdi." ifadelerini kullandı.

Anne Satı Buzyürük de Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın kızının durumuyla çok ilgili olduğunu belirterek, "Bu sürede Cumhurbaşkanımız Cansu'ya çok destek oldu. Ona çok teşekkür ediyoruz. Allah ondan bin kere razı olsun. Geçen yıl Cansu'yu kök hücre tedavisi için İstanbul'a gönderdi. Orada kök hücre tedavisi oldu." şeklinde konuştu.

Kızı Cansu'nun her şeye rağmen eğitimine devam ettiğini vurgulayan anne Buzyürük, sözlerini şöyle tamamladı:

"Cansu eğitimine hiç ara vermeden devam etti. Derslerine evde çalıştı. Ben üniversiteyi kazanacağını tahmin etmiyordum. Bize bir sürpriz yaptı. Şu anda Ege Üniversitesi Uluslararası İlişkiler okuyor. Şu ana kadar bir anne olarak hep destek oldum. Ben onun için canımı veririm. Keşke benim canımı alsalar da ona verseler. Benimde sağlık sorunlarım var. Fıtık ve kanal daralması ve ellerde sinir sıkışması sorunlarım var. Cansu'yu kaldırmakta çok zorlanıyorum. Bir bakıcı istiyorum. Gece gündüz ona bakabilecek. Onunla okula gidip gelebilecek. Çünkü Cansu bir kişiye bağımlı. Yemeğini yiyemez, suyunu içemez, giyinemez. Hiçbir yeri tutmuyor. Sadece kollarını hareket ettirebiliyor."

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