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Fen işleri çalışmalara hız verdi

ŞANLIURFA HABERLERİ  | 27.05.2020 17:52 | Son Güncelleme

Haliliye Belediyesi ilçe genelinde yol yapım çalışmalarına devam ediyor.

Haliliye Belediyesi ilçe genelinde yol yapım çalışmalarına devam ediyor. Fen İşleri ekipleri Konuklu Mahallesinde yol yapım çalışmalarına geceli gündüzlü sürdürürken, Köylükent Mahallesinde de açılan yeni yolların stabilizesi tamamlandı.
Haliliye Belediyesi ilçe genelinde yaşanan yol sorunlarına çözüm üretmeye devam ediyor. Bu kapsamda Belediye Başkanı Mehmet Canpolat’ın talimatları doğrultusunda Fen İşleri Müdürlüğüne bağlı ekipler merkez ve kırsal mahallelerde yeni yol açma ve mevcut yollarda stabilize çalışmalarına devam ediyor. Ekipler bu çerçevede kırsal Konuklu Mahallesinde başlatılan stabilize yol yapım çalışmaları devam ediyor. Mahallede geceli gündüzlü çalışan ekipler buradaki çalışmaları tamamlayıp diğer bölgelere geçmeyi hedefliyor.
Öte yandan Sırrın Mahallesi Köylükent bölgesinde açılan yeni yolların stablize çalışmaları tamamlanarak vatandaşların hizmetine sunuldu.

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