Fen İşleri ekiplerinin üst yapı çalışmaları

Tepebaşı Belediyesi, ilçe genelinde gerçekleştirdiği üstyapı çalışmalarına aralıksız olarak devam ediyor.

Tepebaşı Belediyesi tarafından ilçe merkezi ve kırsal mahallelerde yapılan üstyapı çalışmaları aralıksız sürüyor. Ekiplerin eş zamanlı olarak birçok noktada yaptığı çalışmalar kapsamında; Kumlubel Mahallesi Mesut Sokak, Sütlüce Mahallesi Gülün Sokak, Şirintepe Mahallesi Söğütçü, İlke, Yılmazoğlu, Dereler, Papatya Tarlası ve Saraçoğlu Sokak, Yeni Bağlar Mahallesi Bağımsız, Kocatürk, Tanyolu ve Oba Sokak’ta asfalt yama çalışması gerçekleştiriliyor.

Ekiplerin kilit taş ve kaldırım çalışmaları gerçekleştirdiği noktalar arasında ise Batıkent Mahallesi Çiftçioğlu ve Kevser Sokak, Uluönder Mahallesi Menekşeler ve Sonbahar Sokak, Sütlüce Mahallesi Öncer Sokak ile Yeni Bağlar Yenilik Sokak yer alıyor.

Ayrıca üstyapı çalışmaları çerçevesinde yol iyileştirme, stabilize, freze ve mekanik serim çalışmaları da devam ediyor. Ekipler bu kapsamda, Yeni Bağlar, Uluönder, Hasan Bey, Sakintepe ve Keskin mahallelerinde sürüyor.

Mahalle sakinleri üstyapı çalışmalarından dolayı memnuniyetini dile getirirken Tepebaşı Belediyesi yetkilileri de, üstyapı çalışmalarının belirlenen program çerçevesinde devam edeceğini belirtiyor.

