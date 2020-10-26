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Fen işleri hız kesmiyor

KOCAELİ HABERLERİ  | 26.10.2020 17:16 | Son Güncelleme

Gebze Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğüne bağlı ekipler kış ayı gelmeden çalışmalarına aralıksız devam ediyor.Kocaeli Gebze Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğüne bağlı ekipler belirlenen program dahilinde çalışmalarını sürdürüyor.

Gebze Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğüne bağlı ekipler kış ayı gelmeden çalışmalarına aralıksız devam ediyor.
Kocaeli Gebze Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğüne bağlı ekipler belirlenen program dahilinde çalışmalarını sürdürüyor. Ekipler asfalt onarım yama çalışmalarının yanı sıra sıfır asfalt çalışmalarını da devam ediyor. Tatlıkuyu Mahallesi 1308/3 sokakta sıfır asfalt çalışması yürüten ekipler Sultan Orhan mahallesi 1165 sokakta refüj ve bordür çalışması gerçekleştirdi. Çalışmaların aralıksız bir şekilde, hava koşullarına bağlı olarak süreceği bilgisini veren Gebze Belediyesi Fen İşleri Müftülüğü yetkilileri kış ayı gelmeden planlanan program dahilinde tüm cadde ve sokakların bakımlarının yapılacağı bilgisini verdi.

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