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Fenalaşan kadına ilk müdahaleyi zabıta ekipleri yaptı

KOCAELİ HABERLERİ  | 24.06.2020 10:42 | Son Güncelleme

Kocaeli’nin İzmit ilçesinde fenalık geçirerek bayılan bir kadına ilk müdahaleyi zabıta ekipleri yaptı.Kocaeli Büyükşehir Belediyesi zabıta ekipleri, kamu düzeni, vatandaşın huzuru ve sağlığı için kendi sorumluluk sahasındaki görevlerini 7 gün 24 saat sürdürüyor.

Fenalaşan kadına ilk müdahaleyi zabıta ekipleri yaptı

Kocaeli’nin İzmit ilçesinde fenalık geçirerek bayılan bir kadına ilk müdahaleyi zabıta ekipleri yaptı.
Kocaeli Büyükşehir Belediyesi zabıta ekipleri, kamu düzeni, vatandaşın huzuru ve sağlığı için kendi sorumluluk sahasındaki görevlerini 7 gün 24 saat sürdürüyor. Zabıta ekipleri asli görevlerinin yanı sıra, ani gelişen olaylara müdahaleleri ile vatandaşların takdirini kazanıyor. Vatandaşların can ve mal güvenliği için birçok hizmeti yerine getiren Büyükşehir Belediyesi zabıta ekipleri, İzmit ilçesindeki bir alışveriş merkezi önündeki otoparkta baygınlık geçiren kadına ilk müdahaleyi gerçekleştirdi. İlk müdahalenin ardından olay yerine çağrılan ambulans ile vatandaş hastaneye kaldırıldı. Zabıta ekiplerinin hızlı müdahalesi vatandaşlardan takdir gördü.
Hastane ve diğer kurumlara ulaşımda güçlük çeken yaşlı vatandaşlara Kocaeli Büyükşehir Belediyesi ilgili birimleri aracılığı ile hizmet veriyor. İzmit ilçesi Kuruçeşme Mahallesindeki SGK binasına yanlışlıkla giden yaşlı çift, gelen çağrı üzerine bulundukları yerden araç ile alınarak Yahya Kaptan Mahallesi SGK hizmet binasına götürüldü. Zabıta personellerinin kendileriyle ilgilenmesinden mutluluk duyan yaşlı çift, ekiplere teşekkür etti.

Fenalaşan kadına ilk müdahaleyi zabıta ekipleri yaptı

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İkindi
17:07
Akşam
20:43
Yatsı
22:33

Kocaeli Nöbetçi Eczaneler24 Haziran Çarşamba

Büyük Eczanesi
Golcuk
Gümüş Eczanesi
Izmit
Yalın Eczanesi
Golcuk
Eriş Eczanesi
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Körfez Eczanesi
Korfez
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Kandira
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