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Fendoğlu kan verdi, tablet dağıttı

08.01.2021 16:09 | Son Güncelleme:
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Malatya Milletvekili Mehmet Celal Fendoğlu "İyilik Kanımızda Var" kan bağışı programına katılarak kan bağışında bulunurken, tablet dağıtım programlarına da katıldı.Covid-19 salgını nedeniyle kan stoklarının kritik seviyenin altına düşmesinden dolayı Kızılay’ın acil kan bağışı çağrısı yapması üzerine Milli Eğitim Bakanlığı Din Öğretimi Genel Müdürlüğü ile Önder İmam Hatipler Derneği’nin işbirliğinde düzenlenen ’İyilik Kanımızda Var’ projesi kapsamında Rabia Hatun Kız Anadolu İmam Hatip Lisesinde düzenlenen kan bağışı programına katılan Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Malatya Milletvekili Mehmet Fendoğlu, burada kan vererek, kan bağışlamanın önemine temas etti.

Malatya Milletvekili Mehmet Celal Fendoğlu "İyilik Kanımızda Var" kan bağışı programına katılarak kan bağışında bulunurken, tablet dağıtım programlarına da katıldı.
Covid-19 salgını nedeniyle kan stoklarının kritik seviyenin altına düşmesinden dolayı Kızılay’ın acil kan bağışı çağrısı yapması üzerine Milli Eğitim Bakanlığı Din Öğretimi Genel Müdürlüğü ile Önder İmam Hatipler Derneği’nin işbirliğinde düzenlenen ’İyilik Kanımızda Var’ projesi kapsamında Rabia Hatun Kız Anadolu İmam Hatip Lisesinde düzenlenen kan bağışı programına katılan Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Malatya Milletvekili Mehmet Fendoğlu, burada kan vererek, kan bağışlamanın önemine temas etti. Fendoğlu, “Milli Eğitim Bakanlığımızın başlatmış olduğu kan bağışı programına destek olmak için bugün Rabia Hatun Kız Anadolu İmam Hatip Lisesindeyiz. En zor şartlarda bile ülkemizin, milletimizin hizmetinde olan Kızılay’a kan bağışında bulunmak her Türk vatandaşının borcudur. Bizlerde bugün bu borcu ifa ettik. ‘İyilik Kanımda Var’ kan bağışı kampanyasını düzenleyen Milli Eğitim Bakanımıza, İl Milli Eğitim Müdürümüze ve yetkililere teşekkür ediyorum. Pandemi sürecinde kan bağışının daha da önemli olduğunu belirterek, herkesi kan bağışına davet ediyorum" dedi. Milletvekili Fendoğlu kan bağışı programının ardından, Yalçın Koreş Ortaokulu öğrencileri ile bir araya gelerek, öğrencilere Milli Eğitim Bakanlığının göndermiş olduğu tabletleri dağıttı. Milletvekili Fendoğlu öğrencilerle bir süre konuşarak, öğrencilere tavsiyelerde bulundu. Fendoğlu daha sonra okul idarecileri ile bir araya gelerek, sorun ve önerileri dinledi.
Fendoğlu’nun katıldığı programlarda, İl Milli Eğitim Müdürü Battal Kanbay, MHP İl Başkanı Mesut Samanlı ve MHP İl Yönetimi, İl ve İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü idarecileri ile Tecde Mahallesi Muhtarı Ali Yiğit de hazır bulundu.

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