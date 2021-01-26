YURTHABER

  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Malatya
  4. Fendoğlu, sulama projelerini sordu

Fendoğlu, sulama projelerini sordu

26.01.2021 17:02 | Son Güncelleme:
TAKİP ET Google News'i Takip Et
Fendoğlu, sulama projelerini sordu

Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Malatya Milletvekili Mehmet Fendoğlu, TBMM Genel Kurulunda söz alarak Tarım Bakanlığına Malatya’da çiftçilerin tarım arazilerini sulama ihtiyaçlarını sağlamak için tamamlanması önem arz eden baraj ve gölet projelerinin 2021 yılı yatırım planı içerisinde yer alması gerektiğini iletti.MHP Malatya Milletvekili Fendoğlu TBMM Genel Kurulunda yaptığı konuşmada, “Sorum Tarım Bakanımıza.

Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Malatya Milletvekili Mehmet Fendoğlu, TBMM Genel Kurulunda söz alarak Tarım Bakanlığına Malatya’da çiftçilerin tarım arazilerini sulama ihtiyaçlarını sağlamak için tamamlanması önem arz eden baraj ve gölet projelerinin 2021 yılı yatırım planı içerisinde yer alması gerektiğini iletti.
MHP Malatya Milletvekili Fendoğlu TBMM Genel Kurulunda yaptığı konuşmada, “Sorum Tarım Bakanımıza. İstiklalimizin ve istikbalimizin güzel illerinden Malatya’mız için 2021 yılında aşağıdaki projeleri gerçekleştirmenizi talep etmekteyiz. Yoncalı İsale Tüneli, Akçadağ Taşevler, Yaygın Göleti, Karamahmut, Budaklı, Kurşunlu, Karadere Göletleri, Darende Çınarköy Göleti, Boztepe Pompaş, Kale Ürüsnü Barajı Sulamaları, Doğanşehir Elmalı, Kuluncak Karaçayır, Darende Çınarköy, Hekimhan Karadere Göletleri İkmali, Yukarı Ulupınar Göleti Projesi, Yeşilyurt Beylerderesi, Battalgazi Derme Deresi 3’üncü Kısımlar Taşkın Koruma İnşaatları, Malatya İçme Suyu İsale Hattı Rehabilitasyonu, Kapıkaya Sulaması Sayaç ve Sanat Yapıları, Doğanşehir Söğüt Göleti Rezervuar Alanı İyileştirme, Kuluncak Sofular Sulaması Sanat Yapıları ve Mekanik İmalatları. Bu projelerin 2021 yılı yatırım kapsamına alınması önem arz etmektedir. Bu yönde bir planlama bulunmakta mıdır" ifadelerini kullandı.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Canlı yayında dikkat çeken anlar! Şaşkınlığını gizleyemedi Canlı yayında dikkat çeken anlar! Şaşkınlığını gizleyemedi
Hekimhan ilçesine 750 milyon dolarlık dev yatırımHekimhan ilçesine 750 milyon dolarlık dev yatırım

Malatya Namaz Vakitleri 26 Ocak Salı

İmsak
06:05
Sabah
07:30
Öğle
12:44
İkindi
15:25
Akşam
17:49
Yatsı
19:08

Malatya Nöbetçi Eczaneler26 Ocak Salı

Begüm Eczanesi
Merkez
Ceren Eczanesi
Merkez
Deva Eczanesi
Merkez
Duygu Eczanesi
Merkez
Sena Eczanesi
Merkez
Tümünü Göster
Malatya ECZANELER
Malatya ATM’LER

İlginizi Çekebilir

Arkadaşı için yapmıştı şimdi günde 2 bin adet üretiyor!

Arkadaşı için yapmıştı şimdi günde 2 bin adet üretiyor!

ING Basketbol Süper Ligi: Lokman Hekim Fethiye Belediyespor: 86- Fenerbahçe Beko 93

ING Basketbol Süper Ligi: Lokman Hekim Fethiye Belediyespor: 86- Fenerbahçe Beko 93

2020’nin en çok tartışılan filmleri

2020’nin en çok tartışılan filmleri

Konyaspor-Antalyaspor maçının ardından

Konyaspor-Antalyaspor maçının ardından

Hastane yolunda kalbine yenildi

Hastane yolunda kalbine yenildi

Kayserispor Fenerbahçe’ye hazır

Kayserispor Fenerbahçe’ye hazır

Diğer Haberler

Büyükşehir Belediyesi Malatya için yatırımlarına devam ediyor

Büyükşehir Belediyesi Malatya için yatırımlarına devam ediyor

Battalgazi Belediyesi’nden ailelere özel proje

Battalgazi Belediyesi’nden ailelere özel proje

Emekliye ayrılanlara plaketli teşekkür

Emekliye ayrılanlara plaketli teşekkür

Levent Vadisi’ne Adrenalin Park kurulacak

Levent Vadisi’ne Adrenalin Park kurulacak

Malatya’da korona denetimleri sürüyor

Malatya’da korona denetimleri sürüyor

Yeşilyurt muhtarların gayretleri ile gelişiyor

Yeşilyurt muhtarların gayretleri ile gelişiyor

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.