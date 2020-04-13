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Fener mahallesinde yağmur suyu çalışması

ANTALYA HABERLERİ  | 13.04.2020 12:36 | Son Güncelleme

Büyükşehir Belediyesi, Antalya’nın yağmur suyu alt yapısını güçlendirmek için çalışmalarını sürdürüyor.

Büyükşehir Belediyesi, Antalya’nın yağmur suyu alt yapısını güçlendirmek için çalışmalarını sürdürüyor. Şubat ayı ortalarında yapımına başlanan “Fener Mahallesi Yağmursuyu İnşaatı Yapım İşi” hızla ilerliyor. Çalışmaların Mayıs ayı sonunda tamamlanması hedefleniyor.
Fener Mahallesi ve Tekelioğlu Caddesi’nde Antalya Büyükşehir Belediyesi ASAT Genel Müdürlüğü tarafından yapımına başlanan yağmur suyu alt yapı çalışmaları hız kesmeden devam ediyor. Yatırım bedeli 1 milyon 150 bin TL olan iş kapsamında bölgenin yağmur suyu sorunu çözülüyor.
Fener Mahallesi Yağmur Suyu Projesi’nde kullanılacak 420 metre uzunluğundaki betonarme borunun 300 metresinin, 600 milimetre çapındaki 600 metrelik koruge borunun ise 200 metresinin imalatı tamamlandı. Yaklaşık 1.5 kilometrelik drenaj hattı çalışması ile Fener Mahallesi ve Tekelioğlu caddesinde yağmur suyu sorun olmaktan çıkacak. Çalışmaların Mayıs ayı sonunda tamamlanması planlanıyor.

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