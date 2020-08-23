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Fener Rum Patriği Bartholomeos, Erdek'te Meryem Ana anısına ayin yönetti

BALIKESİR HABERLERİ  | 23.08.2020 14:16 | Son Güncelleme

Fener Rum Patriği Bartholomeos, Erdek'te Meryem Ana anısına ayin yönetti

BALIKESİR (AA) - Fener Rum Patriği Bartholomeos, Balıkesir'in Erdek ilçesinde Meryem Ana anısına düzenlenen ayini yönetti.

Tarihi Kirazlı Manastırı'nda yaklaşık 2,5 saat süren ayinin ardından açıklamada bulunan Bartholomeos, devlet makamları, Erdek Belediye Başkanlığı ve ilçe halkı sayesinde dini vecibeleri yerine getirdiklerini söyledi.

Meryem Ana anısına bu ayini yaptıklarını anlatan Bartholomeos, "Her defasında olduğu gibi bu sefer de memleketimizde huzur ve refah için dünyada barış için dua ettik. Sizlere minnettarız, sağ olun, var olun. Hepinizi ve bizim için yorulan, özellikle emniyet mensuplarını sevgi ve muhabbetle selamlıyorum." ifadelerini kullandı.

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