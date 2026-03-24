Fenerahçe Beko Sırbistan'da mağlup! Son 4 maçta...

EuroLeague’de 33. hafta mücadelesinde Fenerbahçe Beko, deplasmanda Maccabi Rapyd ile karşı karşıya geldi. Güvenlik önlemleri nedeniyle Sırbistan’daki Aleksandar Nikolic Salonu’nda oynanan karşılaşmada sarı-lacivertliler, rakibine 94-89 mağlup oldu.

4 MAÇTA 3 YENİLGİ

Bu sonuçla birlikte Fenerbahçe Beko, EuroLeague’de son dört maçında üçüncü yenilgisini alarak kritik bir kayıp yaşadı. Play-off öncesi form grafiği dalgalı seyreden temsilcimiz, kalan haftalarda toparlanmayı hedefliyor.

Sarı-lacivertli ekip, normal sezonun son haftasında Zalgiris’i sahasında ağırlayacak. Maccabi Rapyd ise Dubai karşısında galibiyet arayacak.