Spor Toto Süper Lig'in 20. haftasında Fenerbahçe ile Göztepe karşılaştı. Maça çok etkili başlayan Fenerbahçe, 7'de Isla'nın pasında Soldado'nun vuruşuna son anda Ayew dokundu ve Fenerbahçe'yi 1-0 öne geçirdi.
Farkı arttırmak için ataklarını sürdüren Fenerbahçe'de 10. dakikada Ayew şutunu Beto çıkarırken, 2 dakika sonra Soldado topu ağlara gönderdi ancak bu gol ofsayt gerekçesiyle değer kazanmadı.
13'te yine Soldado başroldeydi, İspanyol futbolcunun şutu üst direğe çarparak dışarı gitti. 38. dakikada Göztepe beraberlik aradı ancak Serdar Gürler'in frikiğini Volkan Demirel kurtardı. Volkan Demirel, 4 dakika sonra bu kez Jerome'un kafa vuruşunda gole izin vermedi ve ilk yarı 1-0 sona erdi.
İkinci yarıya iki takımda kontrollü başlarken, 50'de Jerome, Sadık Çiftpınar'a yaptığı sert hareket sonrası direkt kırmızı kart görerek Göztepe'yi 10 kişi bıraktı. Maçın 64. dakikasında oyuna giren Victor Moses, 73'te Jailson'un pasında topu kale önünden ağlara göndererek durumu 2-0'a getiren isim oldu.
İlerleyen dakikalarda başka gol olmadı ve Fenerbahçe sahadan 2-0'lık galibiyetle ayrılmayı başardı. Bu sonuçla Fenerbahçe puanını 23 yapıp ligde 12. sıraya yükselirken, Göztepe ise 22 puanda kaldı.
FENERBAHÇE 2 - 0 GÖZTEPE
STAT: Ülker
HAKEMLER: Suat Arslanboğa, Sekan Ok, İsmail Şencan
FENERBAHÇE: Volkan Demirel, Isla, Neustaedter, Sadık Çiftpınar (Dk. 70 Jailson), İsmail Köybaşı, Mehmet Topal, Benzia (Dk. 64 Tolgay Arslan), Mehmet Ekici, Dirar, Ayew (Dk. 64 Moses), Soldado
GÖZTEPE: Beto, Gassama, Reis, Titi, Agbenyenu, Borges, Alpaslan Öztürk (Dk. 54 Deniz Kadah), Serdar Gürler (Dk. 89 Gouffran), Castro, Halil Akbunar (Dk. 46 Yasin Öztekin), Jerome
GOLLER: Dk. 7 Ayew, Dk. 73 Moses (Fenerbahçe)
KIRMIZI KART: Dk. 50 Jerome (Göztepe)
SARI KARTLAR: Dk. 32 Halil Akbunar, Dk. 33 Castro, 90+3 Yasin Öztekin (Göztepe), Dk. 37 Ayew, Dk. 45+1 Neustaedter, Dk. 65 Mehmet Topal (Fenerbahçe)
İLK YARIDAN POZİSYONLAR
DAKİKA 7: Fenerbahçe öne geçti. Mehmet Topal'ın ara pasıyla sağdan savunma arkasına sarkan Isla, ceza sahası içine yerden ortaladı. Penaltı noktası civarında müsait durumda bulunan Soldado'nun yerden vuruşunda Ayew'in dokunduğu top filelerle buluştu: 1-0.
DAKİKA 10: Fenerbahçe gole çok yaklaştı. Mehmet Ekici, uzun pasında topu ceza sahası içi sol çaprazda bulunan İsmail Köybaşı ile buluşturdu. Bu oyuncunun gelişine şutunda meşin yuvarlak altıpas üzerinde Ayew'in önünde düştü. Ayew'in kafa vuruşunda kaleci Beto'nun çıkardığı topun takibini yapan Ayew'in yeniden şutunda bu sefer savunmaya çarpan meşin yuvarlak kornere çıktı.
DAKİKA 13: Orta sahada topu kapan Ayew'in savunma arkasına pasına hareketlenen ve kaleciyle karşı karşıya kalan Soldado'nun sert şutunda meşin yuvarlak üst direğe çarparak auta gitti.
DAKİKA 38: Ceza yayı civarından kazanılan frikikte Serdar Gürler'in direkt kaleye vuruşunda kaleci Volkan Demirel topu son anda kontrol etti.
DAKİKA 42: Serdar Gürler'in hücum yönünün sağından kullandığı köşe vuruşunda penaltı noktasında topa iyi yükselen Titi'nin kafa vuruşunda meşin yuvarlak kaleci Volkan'da kaldı.
DAKİKA 45+1: Castro'nun yarı sahanın ortalarından kullandığı serbest vuruşta altıpasın sağında arka direkte iyi yükselen Alpaslan Öztürk'ün kafa vuruşunda, meşin yuvarlak direk dibinden auta gitti.
İKİNCİ YARIDAN POZİSYONLAR
DAKİKA 73: Fenerbahçe farkı 2'ye çıkardı. Orta sahada topu alan Moses, rakibini geçtikten sonra meşin yuvarlağı sol taraftan bindiren Jailson'a bıraktı. Bu oyuncunun içeriye çevirdiği topa altıpasın gerisinde tek vuruş yapan Moses, meşin yuvarlağı ağlarla buluşturdu: 2-0.
DAKİKA 77: Yasin'in soldan içeri çekerek yerden yaptığı sert vuruşta kaleci Volkan topu iki hamlede kontrol etti.
DAKİKA 81: İsmail Köybaşı'nın ortasında arka direkte atıpasın sağında Mehmet Ekici'nin kafa vuruşunda top kaleci Beto'da kaldı.
MAÇTAN NOTLAR
Fenerbahçe Teknik Direktörü Ersun Yanal, Spor Toto Süper Lig'in 20. haftasında Göztepe karşısında ilk 11'inde tek değişikliğe gitti. Ülker Stadı'nda oynanan karşılaşmada Yanal, geçen hafta ligde Evkur Yeni Malatyaspor'u 3-2 yendikleri maçın kadrosunda zorunlu bir değişiklik yaptı. Sarı kart cezalısı Hasan Ali Kaldırım'ın yerine ilk 11'de İsmail Köybaşı forma giydi.
YENİ TRANSFERLER YEDEK
Fenerbahçe'nin yeni transferleri Serdar Aziz, Tolgay Arslan ve Victor Moses, maça yedek kulübesinde başladı. Transferin son 2 gününde kadroya dahil olan Tolgay ve Serdar, yedekler arasında yer aldı. Moses de Evkur Yeni Malatyaspor maçında olduğu gibi yine yedek kulübesinde şans bekledi. Fenerbahçe'nin transferin son saatlerinde renklerine kattığı Sloven orta saha oyuncusu Miha Zajc ise takımla henüz antrenmana çıkmadığı için kadroya alınmadı.
SERDAR VE TOLGAY'A DESTEK
Tribünlerin tamamına yakınını dolduran Fenerbahçeli taraftarlar Galatasaray'dan gelen Serdar Aziz ile Beşiktaş'tan transfer edilen Tolgay Arslan'a sevgi gösterilerinde bulundu. Karşılaşma öncesi yapılan ısınmada Serdar Aziz ve Tolgay Arslan tribünlere çağrıldı. İki futbolcu da tribünlere giderek taraftarları selamladı. Serdar Aziz, tribünlere giderken eşofmanındaki Fenerbahçe armasını öptü. Taraftarlar aynı hareketi Tolgay'dan da istedi. Bunun üzerine Tolgay da armayı öperek taraftara karşılık verdi.
SLIMANI KADRODA
Fenerbahçe'nin Cezayirli santrforu İslam Slimani, kadroya alındı. Evkur Yeni Malatyaspor maçında, transfer görüşmelerinde bulunduğu için kadroya alınmayan Slimani, takımda kaldı ve Göztepe karşısında kadroya dahil edildi. Sarı-lacivertlilerde kırmızı kart cezalısı Martin Skrtel, sarı kart cezalısı Hasan Ali Kaldırım ile sakatlığı olan futbolcular Michael Frey, Harun Tekin, Erten Ersu, Tolga Ciğerci ve Oğuz Kağan Güçtekin, kadroda yer almadı.
ÜST ÜSTE İKİNCİ GALİBİYET
Fenerbahçe, Spor Toto Süper Lig'in 20. haftasında konuk ettiği Göztepe'yi 2-0 yenerek bu sezon ligde ilk kez üst üste ikinci galibiyetini elde etti. Ülker Stadı'nda oynanan karşılaşmanın ilk yarısında tempolu bir futbol ortaya koyan Fenerbahçe, soyunma odasına 7. dakikada Andre Ayew'in attığı golle 1-0 önde gitti. İkinci yarıda 10 kişi kalan rakibi karşısında Fenerbahçe, 73. dakikada Victor Moses'in golüyle durumu 2-0'a getirdi ve sahadan da bu skorla galip ayrıldı. Bu sezon Süper Lig'de ilk kez üst üste 2 maç kazanan Fenerbahçe, puanını 23'e yükseltti. Sarı-lacivertliler ligde geçen hafta da Evkur Yeni Malatyaspor karşısında 3-2 galip gelmişti. Göztepe ise Süper Lig'de üst üste 3. yenilgisini aldı ve 22 puanda kaldı.
MOSES GOLLE TANIŞTI
Fenerbahçe'nin yeni transferlerinden Victor Moses, sarı-lacivertli formayla ilk golünü attı. Sarı-lacivertli takımla ikinci maçına çıkan ve 64. dakikada oyuna giren Moses, 73. dakikada fileleri havalandırdı.
KADIKÖY GOLCÜSÜ AYEW
Fenerbahçe'nin Ganalı futbolcusu Ayew, bu sezon sarı-lacivertli formayla attığı bütün golleri Kadıköy'de kaydetti. Süper Lig'deki 5. golünü Göztepe karşısında atan Ayew, bu gollerin hepsini Ülker Stadı'nda rakip ağlara gönderdi. Ayew, İstikbal Mobilya Kayserispor, Beşiktaş, Aytemiz Alanyaspor ve Büyükşehir Belediye Erzurumspor'dan sonra Göztepe filelerini de Kadıköy'de havalandırdı.
TOLGAY ARSLAN SİFTAH YAPTI
Fenerbahçe'nin yeni transferi Tolgay Arslan, sarı-lacivertli formayla ilk kez sahaya çıktı. Karşılaşmanın 64. dakikasında Yassine Benzia'nın yerine oyuna dahil olan Tolgay, taraftarlardan büyük alkış aldı.
YANAL'IN KADIKÖY SERİSİ DEVAM ETTİ
Fenerbahçe, Ersun Yanal'ın teknik direktörlüğünde Kadıköy'de çıktığı 20. Süper Lig maçını da kaybetmedi. Yanal yönetiminde Kadıköy'de 20 lig maçında Fenerbahçe, 16 galibiyet, 4 beraberlik aldı. Öte yandan Fenerbahçe, Süper Lig'de Yanal yönetiminde bu sezon çıktığı 5. maçta da kaybetmedi. Bu maçlarda sarı-lacivertliler, 2 galibiyet, 3 beraberlik yaşadı.
ERSUN YANAL TEZAHÜRATLARI
Fenerbahçeli taraftarlar, Ersun Yanal lehine tezahüratlar yaptı. Tecrübeli teknik adamla ligde çıkışa geçen sarı-lacivertli takım, taraftarlarını da mutlu etti. Skorun 2-0 olmasından sonra tribünlerden Ersun Yanal tezahüratları yükseldi. Yanal da taraftarlara el sallayarak karşılık verdi.
MEHMET TOPAL CEZALI
Fenerbahçe'de Mehmet Topal, gördüğü sarı kartla cezalı duruma düştü. Bu sezon ligde 4. kez sarı kartla cezalandırılan Mehmet Topal, gelecek hafta İstikbal Mobilya Kayserispor deplasmanında forma giyemeyecek.
GÖZTEPE 50. DAKİKADA 10 KİŞİ KALDI
Göztepe, karşılaşmanın 50. dakikasında Cameron Jerome'nin kırmızı kart görmesiyle 10 kişi kaldı. Jerome'nin Sadık Çiftpınar'a yaptığı sert hareket sonrasından hakem Suat Arslanboğa, doğrudan kırmızı kartına başvurdu ve Göztepe kalan dakikaları 10 kişi oynadı.
SADIK DEVAM EDEMEDİ
Sarı-lacivertlilerin stoperi Sadık Çiftpınar, sakatlığı nedeniyle maça devam edemedi. Maçın 50. dakikasında Jerome'nin yaptığı faulle ayağına sert bir darbe alan Sadık, maça 20 dakika devam etti ve 70. dakikada yerini Jailson'a bıraktı.
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