Fenerbahçe 2 - 0 Göztepe

İkinci yarıya iki takımda kontrollü başlarken, 50'de Jerome, Sadık Çiftpınar'a yaptığı sert hareket sonrası direkt kırmızı kart görerek Göztepe'yi 10 kişi bıraktı. Maçın 64. dakikasında oyuna giren Victor Moses, 73'te Jailson'un pasında topu kale önünden ağlara göndererek durumu 2-0'a getiren isim oldu.

13'te yine Soldado başroldeydi, İspanyol futbolcunun şutu üst direğe çarparak dışarı gitti. 38. dakikada Göztepe beraberlik aradı ancak Serdar Gürler'in frikiğini Volkan Demirel kurtardı. Volkan Demirel, 4 dakika sonra bu kez Jerome'un kafa vuruşunda gole izin vermedi ve ilk yarı 1-0 sona erdi.

Farkı arttırmak için ataklarını sürdüren Fenerbahçe'de 10. dakikada Ayew şutunu Beto çıkarırken, 2 dakika sonra Soldado topu ağlara gönderdi ancak bu gol ofsayt gerekçesiyle değer kazanmadı.

Spor Toto Süper Lig'in 20. haftasında Fenerbahçe ile Göztepe karşılaştı. Maça çok etkili başlayan Fenerbahçe, 7'de Isla'nın pasında Soldado'nun vuruşuna son anda Ayew dokundu ve Fenerbahçe'yi 1-0 öne geçirdi.

İLK YARIDAN POZİSYONLAR DAKİKA 7: Fenerbahçe öne geçti. Mehmet Topal'ın ara pasıyla sağdan savunma arkasına sarkan Isla, ceza sahası içine yerden ortaladı. Penaltı noktası civarında müsait durumda bulunan Soldado'nun yerden vuruşunda Ayew'in dokunduğu top filelerle buluştu: 1-0. DAKİKA 10: Fenerbahçe gole çok yaklaştı. Mehmet Ekici, uzun pasında topu ceza sahası içi sol çaprazda bulunan İsmail Köybaşı ile buluşturdu. Bu oyuncunun gelişine şutunda meşin yuvarlak altıpas üzerinde Ayew'in önünde düştü. Ayew'in kafa vuruşunda kaleci Beto'nun çıkardığı topun takibini yapan Ayew'in yeniden şutunda bu sefer savunmaya çarpan meşin yuvarlak kornere çıktı. DAKİKA 13: Orta sahada topu kapan Ayew'in savunma arkasına pasına hareketlenen ve kaleciyle karşı karşıya kalan Soldado'nun sert şutunda meşin yuvarlak üst direğe çarparak auta gitti. DAKİKA 38: Ceza yayı civarından kazanılan frikikte Serdar Gürler'in direkt kaleye vuruşunda kaleci Volkan Demirel topu son anda kontrol etti. DAKİKA 42: Serdar Gürler'in hücum yönünün sağından kullandığı köşe vuruşunda penaltı noktasında topa iyi yükselen Titi'nin kafa vuruşunda meşin yuvarlak kaleci Volkan'da kaldı. DAKİKA 45+1: Castro'nun yarı sahanın ortalarından kullandığı serbest vuruşta altıpasın sağında arka direkte iyi yükselen Alpaslan Öztürk'ün kafa vuruşunda, meşin yuvarlak direk dibinden auta gitti.

İlerleyen dakikalarda başka gol olmadı ve Fenerbahçe sahadan 2-0'lık galibiyetle ayrılmayı başardı. Bu sonuçla Fenerbahçe puanını 23 yapıp ligde 12. sıraya yükselirken, Göztepe ise 22 puanda kaldı.

YENİ TRANSFERLER YEDEK Fenerbahçe'nin yeni transferleri Serdar Aziz, Tolgay Arslan ve Victor Moses, maça yedek kulübesinde başladı. Transferin son 2 gününde kadroya dahil olan Tolgay ve Serdar, yedekler arasında yer aldı. Moses de Evkur Yeni Malatyaspor maçında olduğu gibi yine yedek kulübesinde şans bekledi. Fenerbahçe'nin transferin son saatlerinde renklerine kattığı Sloven orta saha oyuncusu Miha Zajc ise takımla henüz antrenmana çıkmadığı için kadroya alınmadı.

MAÇTAN NOTLAR Fenerbahçe Teknik Direktörü Ersun Yanal, Spor Toto Süper Lig'in 20. haftasında Göztepe karşısında ilk 11'inde tek değişikliğe gitti. Ülker Stadı'nda oynanan karşılaşmada Yanal, geçen hafta ligde Evkur Yeni Malatyaspor'u 3-2 yendikleri maçın kadrosunda zorunlu bir değişiklik yaptı. Sarı kart cezalısı Hasan Ali Kaldırım'ın yerine ilk 11'de İsmail Köybaşı forma giydi.

İKİNCİ YARIDAN POZİSYONLAR DAKİKA 73: Fenerbahçe farkı 2'ye çıkardı. Orta sahada topu alan Moses, rakibini geçtikten sonra meşin yuvarlağı sol taraftan bindiren Jailson'a bıraktı. Bu oyuncunun içeriye çevirdiği topa altıpasın gerisinde tek vuruş yapan Moses, meşin yuvarlağı ağlarla buluşturdu: 2-0. DAKİKA 77: Yasin'in soldan içeri çekerek yerden yaptığı sert vuruşta kaleci Volkan topu iki hamlede kontrol etti. DAKİKA 81: İsmail Köybaşı'nın ortasında arka direkte atıpasın sağında Mehmet Ekici'nin kafa vuruşunda top kaleci Beto'da kaldı.

SERDAR VE TOLGAY'A DESTEK

Tribünlerin tamamına yakınını dolduran Fenerbahçeli taraftarlar Galatasaray'dan gelen Serdar Aziz ile Beşiktaş'tan transfer edilen Tolgay Arslan'a sevgi gösterilerinde bulundu. Karşılaşma öncesi yapılan ısınmada Serdar Aziz ve Tolgay Arslan tribünlere çağrıldı. İki futbolcu da tribünlere giderek taraftarları selamladı. Serdar Aziz, tribünlere giderken eşofmanındaki Fenerbahçe armasını öptü. Taraftarlar aynı hareketi Tolgay'dan da istedi. Bunun üzerine Tolgay da armayı öperek taraftara karşılık verdi.

SLIMANI KADRODA

Fenerbahçe'nin Cezayirli santrforu İslam Slimani, kadroya alındı. Evkur Yeni Malatyaspor maçında, transfer görüşmelerinde bulunduğu için kadroya alınmayan Slimani, takımda kaldı ve Göztepe karşısında kadroya dahil edildi. Sarı-lacivertlilerde kırmızı kart cezalısı Martin Skrtel, sarı kart cezalısı Hasan Ali Kaldırım ile sakatlığı olan futbolcular Michael Frey, Harun Tekin, Erten Ersu, Tolga Ciğerci ve Oğuz Kağan Güçtekin, kadroda yer almadı.

ÜST ÜSTE İKİNCİ GALİBİYET

Fenerbahçe, Spor Toto Süper Lig'in 20. haftasında konuk ettiği Göztepe'yi 2-0 yenerek bu sezon ligde ilk kez üst üste ikinci galibiyetini elde etti. Ülker Stadı'nda oynanan karşılaşmanın ilk yarısında tempolu bir futbol ortaya koyan Fenerbahçe, soyunma odasına 7. dakikada Andre Ayew'in attığı golle 1-0 önde gitti. İkinci yarıda 10 kişi kalan rakibi karşısında Fenerbahçe, 73. dakikada Victor Moses'in golüyle durumu 2-0'a getirdi ve sahadan da bu skorla galip ayrıldı. Bu sezon Süper Lig'de ilk kez üst üste 2 maç kazanan Fenerbahçe, puanını 23'e yükseltti. Sarı-lacivertliler ligde geçen hafta da Evkur Yeni Malatyaspor karşısında 3-2 galip gelmişti. Göztepe ise Süper Lig'de üst üste 3. yenilgisini aldı ve 22 puanda kaldı.