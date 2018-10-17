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Fenerbahçe 93 - 85 Khimki

THY EURO LEAGUE HABERLERİ  | 17.10.2018 22:44 | Son Güncelleme

THY Avrupa Ligi 2. haftasında Fenerbahçe, sahasında Rusya temsilcisi Khimki'yi 93-85 yendi. Sarı-lacivertliler ligdeki ikinci maçını da kazanırken, Rus ekibi ilk hafta olduğu gibi yine kaybetti.

Fenerbahçe 93 - 85 Khimki

FENERBAHÇE 93 - 85 KHIMKI

SALON: Ülker Spor ve Etkinlik
HAKEMLER: Juan Carlos Garcia (İspanya), Piotr Pastusiak (Polonya), Arturas Sukys (Litvanya)

FENERBAHÇE: Sloukas 13, Guduric 5, Datome 14, Melli 16, Vesely 12, Melih Mahmutoğlu, Ennis 5, Kalinic 10, Ali Muhammed 14, Lauvergne 4, Sinan Güler
KHIMKI: Bost 8, Shved 26, Crocker 17, Gill 10, Mickey 12, Markovic 3, Zubkov, Jenkins 3, Thomas 6

1. PERİYOT: 28-21
DEVRE: 54-43
3. PERİYOT: 66-63
5 FAULLE ÇIKAN: 38.35 Markovic (Khimki)

Karşılıklı basketlerle başlayan karşılaşmanın 5. dakikasını Fenerbahçe, 15-11 önde tamamladı. Oldukça yüksek tempoda geçen karşılaşmada sarı-lacivertliler, hücumda çok iyi bir performans ortaya koydu. Melli ve Sloukas'ın etkili oyunuyla Fenerbahçe, ilk çeyreği 28-21 önde kapattı. Sarı-lacivertliler, ilk çeyrek 12 şut denemesinde 10'unda isabet bularak yüksek bir yüzdeyle mücadele etti.

İkinci çeyrekte Kalinic'le etkili olan ve potaya giderek sayılar bulan Fenerbahçe, 14. dakikayı 41-32 önde tamamladı. Farkı 18. dakikada çift hanelere (50-40) çıkaran sarı-lacivertliler, soyunma odasına da 54-43 üstün gitti.

Üçüncü çeyreğe Khimki çok iyi başladı. İlk 5 dakika Fenerbahçe'ye sayı şansı vermeyen ve 10-0'lık seri yakalayan Rus ekibi, 25. dakikada farkı 1 sayıya indirdi: 54-53. Sarı-lacivertliler, final periyoduna 66-63 önde girdi.

Son periyoda da tutuk başlayan Fenerbahçe karşısında Khimki, çeyreğin başında skora dengeyi getirdi: 66-66. Ali Muhammed'in oyuna girmesiyle hücumdaki etkinliği artan Fenerbahçe, 34. dakikayı 77-70 üstün geçti. Sarı-lacivertliler, sahadan 93-85 galip ayrıldı.

ALİ KOÇ MAÇI FUTBOLCULARLA İZLEDİ
Fenerbahçe Kulübü Başkanı Ali Koç, Khimki ile oynadıkları maçta locasına bazı sarı-lacivertli futbolcuları da aldı. Karşılaşmayı locasından ailesiyle takip eden Ali Koç, karşılaşmaya gelen Hasan Ali Kaldırım, Berke Özer, Jailson, Mehmet Ekici, Alper Potuk ve Frey'i locasına davet etti. Başkan ve futbolcular, maçı birlikte izledi.

PATRICK BAUMANN VE TYLER HONEYCUTT UNUTULMADI
THY Euroleague ikinci hafta mücadelesinde Fenerbahçe, Rusya temsilcisi Khimki’yi ağırlarken, karşılaşma öncesinde geçtiğimiz günlerde hayatını kaybeden FIBA Genel Sekreteri Patrick Baumann için saygı duruşunda bulunuldu. Gençlik Olimpiyaları sırasında kalp krizi geçiren ve 51 yaşında hayata gözlerini yuman Baumann için saygı duruşunda bulunulurken, daha önce Anadolu Efes forması da giyen, Khimki’nin oyuncusu Tyler Honeycutt da unutulmadı. Karşılaşma öncesinde takımların ısındığı sırada Tyler Honeycutt’ın fotoğrafı ekrana yansıtıldı. Tyler Honeycutt’ın, temmuz ayında ABD’de polisle girdiği silahlı çatışma sonrasında hayatını kaybettiği iddia edilmişti. Bazı kaynaklar ise Honeycutt’ın intihar ettiğini ifade etmişti.

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Fenerbahçe Khimki THY Euroleague

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