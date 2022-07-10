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Fenerbahçe, Acun Ilıcalı'nın takımı Hull City'ye karşı da kazandı! Son dakikada gelen goller zaferi getirdi, Arda Güler şov yaptı...

10.07.2022 22:25 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Fenerbahçe, Dinamo Kiev maçı öncesi son sınavına Acun Ilıcalı'nın takımı Hull City'ye karşı verdi. Fenerbahçe taraftarı merhum Alpay Kazan anısına düzenlenecek bu özel maç, Sakarya Atatürk Stadyumu'nda oynandı. Jorge Jesus yönetiminde yeni sezona hazırlanan sarı-lacivertliler tempo olarak yüksek bir maç oynadı. Sakarya'da oynanan mücadele 2-0'lık sarı-lacivertlilerin üstünlüğü ile tamamlandı.

Fenerbahçe, Acun Ilıcalı'nın takımı Hull City'ye karşı da kazandı! Son dakikada gelen goller zaferi getirdi, Arda Güler şov yaptı...

Şampiyonlar Ligi'nde 20 Temmuz'da Dinamo Kiev ile ilk maçta deplasmanda karşılaşacak Fenerbahçe , bu önemli mücadele öncesi son hazırlık sınavını Acun Ilıcalı’nın sahibi olduğu İngiltere Championship takımlarından Hull City karşısında verdi. Fenerbahçe taraftarı merhum Alpay Kazan anısına düzenlenecek özel karşılaşma, Sakarya Atatürk Stadyumu'nda oynandı. Sakatlığı bulunan Nazım Sangare'nin yanı sıra sakatlıktan yeni çıkan Mert Hakan Yandaş ve Luiz Gustavo'nun ayrıca MR'ları temiz çıkan Emre Mor ile Osayi Samuel mücadelede forma giyemedi. Maç 2-0'lık skorla sona erdi. Fenerbahçe'nin gollerini Arda Güler ve Serdar Dursun kaydetti.

5 MAÇTA, 4 GALİBİYET, 1 BERABERLİK ALMIŞLARDI

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Jorge Jesus'un ekibi, Avusturya'da yaptığı yurt dışı kampında da 2 hazırlık maçı oynadı. Avusturya’daki ilk hazırlık maçında Sırp ekibi Partizan'ı Valencia'nın tek golüyle geçen Fenerbahçe, ikinci hazırlık maçında Macaristan temsilcisi Mol Fehervar’ı Serdar Dursun, Diego Rossi ve Enner Valencia'nın golleriyle 3-0 mağlup etti.

MAÇ DETAYLARI

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Goller:

86' Arda Güler
89' Serdar Dursun

Fenerbahçe: Altay, Osayi, Kim Min Jae, Szalai, Ferdi, Crespo, İsmail Yüksek, İrfan Can, Lincoln Henrique, Rossi, Valencia.

Hull City: Ingram, Coyle, Elder, Greaves, Jones, Figueiredo, Ozan, Lewis-Potter, Longman, Allahyar, Slater.


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Anahtar Kelimeler:
fenerbahçe hull city
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