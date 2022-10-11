Fenerbahçe, AEK Larnaca maçı hazırlıklarına başladı

İSTANBUL (AA) - Fenerbahçe, UEFA Avrupa Ligi B Grubu dördüncü hafta maçında 13 Ekim Perşembe akşamı deplasmanda Kıbrıs Rum Kesimi'nin AEK Larnaca takımıyla oynayacağı maçın hazırlıklarına başladı.

Kulüpten yapılan açıklamaya göre, Can Bartu Tesisleri'ndeki antrenman salonda yapılan kuvvet ve dayanıklılık çalışmasıyla başladı.

Sahada yapılan koşu, ısınma, koordinasyon ve çabukluk hareketlerinin ardından 2 gruba ayrılan sarı-lacivertliler; 5'e 2 top kapma ve pas çalışması yaptı. İdman, taktiksel ve bireysel çalışmalarla sona erdi.

Luan Peres, Willian Arao, Mert Hakan Yandaş ve Joshua King ise özel program dahilinde çalıştı.

Fenerbahçe, yarın sabah saatlerinde yapacağı antrenmanla hazırlıklarının İstanbul etabını tamamlayacak ve Kıbrıs'a gidecek.

