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Fenerbahçe-Afyonspor maçından notlar

29.12.2021 21:17 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Sarı-lacivertli ekip, Ziraat Türkiye Kupası 5. tur maçına yedek ağırlıklı bir kadroyla çıktı

İSTANBUL (AA) - Ziraat Türkiye Kupası 5. turunda TFF 2. Lig ekibi Afjet Afyonspor'u konuk eden Fenerbahçe, karşılaşmaya yedek ağırlıklı bir kadroyla çıktı.

Sarı-lacivertlilerde Ülker Stadı'nda oynanan karşılaşmada kalede Berke Özer görev alırken, savunmada Attila Szalai, Marcel Tisserand, Nazım Sangare ve Burak Kapacak oynadı. Orta sahada Miguel Crespo ve Max Meyer forma şansı bulurken, kanatlarda Muhammed Gümüşkaya ve Diego Rossi görev aldı. Fenerbahçe'de santrfor pozisyonunda Enner Valencia, arkasında ise Dimitris Pelkas gol aradı.

Yedeklerde ise Ertuğrul Çetin, Mert Hakan Yandaş, İrfan Can Kahveci, Serdar Dursun, Bright Osayi-Samuel, Miha Zajc, Çağtay Kurukalıp, Filip Novak, Bora Çuha ve Arda Okan Kurtulan yer aldı.

- Burak Kapacak ilk kez

Fenerbahçe'nin sezon başında kadrosuna kattığı Burak Kapacak, sarı-lacivertli formayla ilk mücadelesine çıktı.

İlk kez 11'de görev yapan Burak Kapacak'a sezon başından beri hiç şans verilmemesi sebebiyle taraftarlar, teknik heyete yoğun tepki göstermişti.

Burak, daha önce yedekler arasında yer almış ancak hiç oynatılmamıştı.

- Altyapıdan 4 oyuncu

Fenerbahçe, Afjet Afyonspor maçı kadrosunda altyapısından 4 oyuncuya yer verdi.

Sarı-lacivertlilerde altyapıdan Muhammed Gümüşkaya, Ertuğrul Çetin, Bora Çuha ve Arda Okan Kurtulan, kupa mücadelesinin kadrosunda yer aldı.

Bu isimlerden Muhammed mücadeleye ilk 11'de başlarken, diğer oyuncular kulübede şans bekledi.

- Fenerbahçe tribünlerinde "3 Temmuz" göndermesi

Fenerbahçe Kulübü, kale arkalarına özel pankart açarak 3 Temmuz göndermesinde bulundu.

Yargıtay 5'inci Ceza Dairesi'nin Futbolda Şike Davası'ndaki beraatları onamasının ardından sarı-lacivertli kulüp, Afyonspor maçında kale arkalarına pankart açtı.

Pankartta 27 Aralık 2021 tarihine not düşülerek "Alın Terimiz, Davamızdı! Haklıydık, Kazandık!" ifadesine yer verildi.

Öte yandan sarı-lacivertli oyuncular da sahaya aynı pankartla çıktı.

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