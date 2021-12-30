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Fenerbahçe-Afyonspor maçının ardından

30.12.2021 00:50 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Fenerbahçe Teknik Sorumlusu Zeki Murat Göle: "Sonuçlandırmada ve üretkenlikte sorunlar yaşıyoruz" - Afjet Afyonspor Teknik Direktörü Cem Kavçak: "Önde basarak Fenerbahçe'nin zaaflarından faydalanmak istiyorduk"

İSTANBUL (AA) - Ziraat Türkiye Kupası 5. turunda ağırladığı TFF 2. Lig ekibi Afjet Afyonspor'u normal süresi 0-0 biten karşılaşmanın uzatma bölümleri sonunda 2-0 yenerek adını son 16 turuna yazdıran Fenerbahçe'de teknik sorumlu Zeki Murat Göle, sonuçlandırmada ve üretkenlikte sorun yaşadıklarını söyledi.

Ülker Stadı'nda oynanan karşılaşmanın ardından düzenlenen basın toplantısında konuşan Göle, Afyonspor'u mücadelelerinden ötürü kutladı.

Bu tip maçlarda konsantrasyon sıkıntısı yaşadıklarını vurgulayan Göle, "Daha konsantre olmanız gerekiyor. Fenerbahçe olsanız da bunun zararlarını gördük. Oyuna iyi başlayamadık. Pozisyon da verdik, 1-2 tanesi tehlikeliydi. Üretkenlik konusunda sıkıntı yaşadık. Oyuna müdahale etmek zorunda kaldık. İkinci yarı değişikliklerimiz oldu. Bu, enerjimizi yukarı çekti. Sonuçlandırmada ve üretkenlikte sorunlar yaşıyoruz. Uzatmada rakip yoruldu, akabinde 2 gol bulduk ve turu atlamasını bildik. Bu anlamda sevinçliyiz." diye konuştu.

Afjet Afyonspor Teknik Direktörü Cem Kavçak ise göze hoş gelen bir futbol oynadıklarını dile getirdi.

Sahaya bu anlayışla çıktıklarını belirten Kavçak, "Önde basarak Fenerbahçe'nin zaaflarından faydalanmak istiyorduk. Tabii kaliteli bir kadroları var. Girdiğimiz pozisyonları değerlendirsek daha farklı olabilirdi. Fenerbahçe'nin durumu bizi ümitlendiriyordu, tribünlerin süre geçtikçe tepki koyacağını biliyorduk ve öyle de oldu ancak penaltıdan yediğimiz bir gol sonucunda mağlup olduk." değerlendirmesinde bulundu.

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