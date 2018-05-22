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Fenerbahçe Ahmed Musa'yı transfer ediyor

FENERBAHÇE HABERLERİ  | 22.05.2018 13:57 | Son Güncelleme

Fenerbahçe, bonservisi Leicester City'de olan ve sezonun ikinci yarısında CSKA Moskova'da forma giyen Ahmed Musa'yı transfer etmek istiyor.

Başkan Aziz Yıldırım, bir yandan kongre çalışmalarını sürdürürken, diğer taraftan da takviye çalışmaları yapıyor.

Aziz Yıldırım'dan dev hamle

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Sarı lacivertlilerin patronu, yeniden başkan seçilmesi halinde Nijeryalı forveti kadroya katacak.

Sarı lacivertlilerin patronu, yeniden başkan seçilmesi halinde Nijeryalı forveti kadroya katacak.
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Kanarya bu doğrultuda İngiliz kulübüyle görüşmelerini sürdürüyor.

Kanarya bu doğrultuda İngiliz kulübüyle görüşmelerini sürdürüyor.
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Rus basınından Sport Express de Ahmed Musa'ya Fenerbahçe'nin yakın ilgisi olduğunu sütunlarına taşıdı.

Rus basınından Sport Express de Ahmed Musa'ya Fenerbahçe'nin yakın ilgisi olduğunu sütunlarına taşıdı.
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Fenerbahçe'de hedef, Leicebter City'nin yeni sezonda kadrosunda düşünmediği 25 yaşındaki golcüyü satın alma opsiyonuyla kiralamak.

Fenerbahçe'de hedef, Leicebter City'nin yeni sezonda kadrosunda düşünmediği 25 yaşındaki golcüyü satın alma opsiyonuyla kiralamak.
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Kariyerini Türkiye'de sürdürmeye sıcak yaklaşan Nijeryalı yıldız, forvetin yanı sıra orta alanın her iki kanadında görev yapabiliyor. (AKŞAM)

Kariyerini Türkiye'de sürdürmeye sıcak yaklaşan Nijeryalı yıldız, forvetin yanı sıra orta alanın her iki kanadında görev yapabiliyor. (AKŞAM)
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Anahtar Kelimeler:
Fenerbahçe leicester city Ahmed Musa cska moskova

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