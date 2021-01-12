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Fenerbahçe-Alanyaspor maçındaki VAR çizgisi dünya basınının gündeminde

FENERBAHÇE HABERLERİ  | 12.01.2021 16:42 | Son Güncelleme

Süper Lig'in 17. haftasında Fenerbahçe'nin sahasında Alanyaspor'u 2-1 yendiği maçta VAR tarafından çekilen ofsayt çizgisi dünya gündeminde. İspanya'da Diario AS Twitter hesabından o anı takipçileri ile paylaştı.

Fenerbahçe-Alanyaspor maçındaki VAR çizgisi dünya basınının gündeminde

Süper Lig 'in 17. haftasında Fenerbahçe sahasında ağırladığı Alanyaspor'u 2-1 yenmişti. O maçta en çok konuşulan pozisyon 20. dakikada konuşulmuştu. Fenerbahçe atağa çıkarken Mame Thiam ofsaytta yakalanmıştı. Ancak hakem VAR protokolü gereği pozisyonu devam ettirip pozisyonun sonuçlanmasını beklemişti.

Thiam golü attıktan sonra hakem ofsayt bayrağını kaldırdı. O anların ardından VAR'dan gelen ofsayt çizgisi bir hayli tartışmalara neden olmuştu. VAR tarafından çekilen ofsayt çizgisi dünya gündeminde de yer aldı.

SOSYAL MEDYADAN PAYLAŞTILAR

Dünyanın en çok takip edilen ve bilinen internet sitelerinden biri olan İspanyol Diario AS, Twitter hesabından o anı takipçileri ile paylaştı.

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(Görüntüler beIN SPORTS'tan alınmıştır)


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Okuyucu Yorumları 11 yorum
dünya görsün nasıl bir yayıncı kuruluşla mücadele ediyoruz.
Ondan sonra gel de güven bunlara
Dünyaya kendimizi rezil etmeye devam. Yüzüne tükürsen utanmayacak insanların yönetimine kalmış futbolumuz.
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